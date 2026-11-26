Vitézy Dávid a Build to Live Hungary – Új irányok a lakhatásban címmel a PwC Legal, a PwC Magyarország és az Óbuda Group által szervezett konferencián elmondta: több javaslatot már beterjesztettek az Országgyűlés elé, a megfizethető lakhatási piac teljes jogszabályi hátterének megteremtése azonban csak 2027 elején zárul le, ehhez még várják az ingatlanpiac szereplőinek észrevételeit.

Emlékeztetett: az elmúlt két évtizedben lakhatási válság alakult ki, és az ingatlanárak emelkedése legalább kétszeresen meghaladta a reálbérekét.

„Orbán Viktor nem hitt a bérlakásokban” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy aki hisz a bérlakásokban, az nem hisz a lakásvásárlásban. A lakásvásárlás támogatása mellett azonban, a társadalmi mobilitás elősegítése, valamint a kamattámogatás mellett sem hitelképes lakossági réteg érdekében

a közpolitikának fontos foglalkoznia az intézményi bérlakásszektorral is

– hangsúlyozta.

Erről az alapról indulva a kormány fokozatosan alakítja át a rendszert, a folyamatnak pedig azért a bérlakás-szabályozás van a végén, mert ott „a nulláról kell kezdeni” – közölte.

Szavai szerint még a csírái sincsenek meg Magyarországon a 21. századi logikájú lakhatási szabályozásnak, ennek az alapjait most kell letenni. Tisztázni kell például, hogy milyen csoportok számára kíván valamiféle támogatott lakáskonstrukcióban az állam kedvezményt nyújtani, és hogy hol van ebben a közszféra és a magánszektor szerepe, hiszen a kormány az utóbbira is számít – jelezte.

Kiemelte: hozzá kell nyúlni például az adójogszabályokhoz és egyéb eljárási szabályokhoz, mivel ezek mesterségesen úgy lettek alakítva az elmúlt évtizedekben, hogy intézményi bérlakásszektor ne tudjon létrejönni Magyarországon.

Eközben a kormány már döntött a kamattámogatott lakáshitelprogramok erősebb célzásáról, hogy ezek tényleg a fiatal családalapító, pályakezdő generációt támogassák közpénzből. Ezen felül arról is döntés született, hogy az újépítésű lakások 5 százalékos áfáját nemcsak megtartják, hanem állandósítják – jegyezte meg.

Vitézy Dávid elmondása szerint szerdán vitték az Országgyűlés elé a lakástakarék-rendszer újraindításáról szóló programot, amely kizárólag az energatikai felújításokra és újlakás-vásárlásokra fókuszál. Emellett felújítási program is indul, a családi házak és a társasházak felújítását célozva. Minderre 200 milliárd forintot különített el a kormány uniós forrásból.

A miniszter hozzátette: szintén szerdán tárgyalta az Országgyűlés a lakásépítés-ösztönzési rendszer fejlesztését, amely még alapvetően az Otthon Start program átalakított verziója. A javaslat számos ponton átalakítja a korábbi kiemelő rendeletek rendszerét: már 200 kollégiumi férőhelynél vagy 100 lakásnál lehetőség lesz a beruházás kiemelésére, de csak közlekedésileg jól ellátott területen – közölte.

Az építési jogba új fogalomként bevezetik a mesterterv készítését,

átalakítják az Országos Építészeti Tervtanács működését,

a Wekerle Plusz program kiemelő rendszerében pedig előírják az önkormányzatok véleményének kikérését is, míg

Budapesten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának egyetértésére is szükség lesz

– sorolta a tervezett változtatásokat.

Hozzáfűzte: ha a főváros a saját közszolgáltatásai szempontjából relevánsnak lát egy beruházást, akkor csak háromoldalú településrendezési szerződést lehet majd kötni, ezen felül a Fővárosi Közgyűlés nemcsak maximális, hanem minimális beépítést is előírhat a településtervbe, és változik a fővárosban a parkolás szabályozása is.

Összegezve elmondta, az energetikai korszerűsítési program, az előtakarékosság támogatása és a lakásépítés építési szabályokban is megmutatkozó ösztönzése mellett a kormány tervezi a lakásépítés ösztönzésnek kiterjesztését a bérlakásszektorra is. Ehhez még hiányzik annak jogszabályi meghatározása, hogy mi a megfizethető bérlakás és ahhoz milyen ösztönzők járulnak, ennek a szabályozása 2027 első negyedévére marad – jelezte.

Vitézy Dávid szerint az előző kormány a földrajzi értelemben vett társadalmi mobilitást politikailag veszélyesnek gondolta, ezért

pártpolitikai megfontolás is volt amögött, hogy a lakhatási válságot engedték ekkorára nőni.

Ezzel szemben most az a cél, hogy az ország jobban éljen – fogalmazott, kiemelve: ennek egyik eleme, hogy egy kistelepülésről is legyen esélye egy fiatalnak továbbtanulni vagy az ország másik felén jobb munkahelyhez jutni.

A miniszter kitért arra is, hogy szeretnék aktivizálni az állami kézben lévő telekvagyont is, Budapesten például legalább öt, összességében több tízezer lakásnyi potenciállal bíró rozsdaövezeti területen. Ezek közé tartozik Rákosrendező, amelyről már csütörtökön megállapodást terveznek a fővárossal – mondta el Vitézy Dávid.