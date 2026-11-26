A visszahívás az Anna karakterét ábrázoló plüssbabát érinti. A játék köpenyén található díszgomb ugyanis a mechanikai biztonsági vizsgálat során könnyen levált. A kisméretű, kemény alkatrészt a gyermekek lenyelhetik, ami a légutak elzáródását és fulladást okozhat.
A termék adatai:
- Megnevezés: Anna plüssbaba (Jégvarázs)
- Modellszám: 643218636
- Értékesítési hely: Temu online piactér
- Gyártó: Too toys (Dongguan City, Kína)
- Csomagolás: átlátszó műanyag zacskó
- Megjelenés: Anna karakterét ábrázoló plüssbaba, kék-lila ruhában és köpenyben
Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a leírásnak megfelelő játékkal, haladéktalanul vegyék el azt a gyermekektől, és ne engedjék tovább játszani velük. A visszavétel és a vételár visszatérítése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval.