A visszahívás az Anna karakterét ábrázoló plüssbabát érinti. A játék köpenyén található díszgomb ugyanis a mechanikai biztonsági vizsgálat során könnyen levált. A kisméretű, kemény alkatrészt a gyermekek lenyelhetik, ami a légutak elzáródását és fulladást okozhat.

A termék adatai:

Megnevezés: Anna plüssbaba (Jégvarázs)

Modellszám: 643218636

Értékesítési hely: Temu online piactér

Gyártó: Too toys (Dongguan City, Kína)

Csomagolás: átlátszó műanyag zacskó

Megjelenés: Anna karakterét ábrázoló plüssbaba, kék-lila ruhában és köpenyben

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek a leírásnak megfelelő játékkal, haladéktalanul vegyék el azt a gyermekektől, és ne engedjék tovább játszani velük. A visszavétel és a vételár visszatérítése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazóval.