Koncz Máté elmondta: annyit tudnak, hogy ez is felmerült, erről is tárgyalnak. Más információ érdemben nincs, így ilyen hiányos, ilyen töredékes információk alapján véleményt semmiképpen nem szeretnének mondani.

Hozzátette: az agrárminiszter az elmúlt hetekben többször kijelentette, hogy nem aktuális az ukrán kukorica behozataláról beszélni jelenleg, tehát a kormány álláspontját sem érezzük ebben a pillanatban még a kérdésben, ami tovább nehezíti a helyzetet. Konkrétum tehát nincsen, így minden erről szóló kontextus nélküli megnyilvánulás pusztán a piac további összezavarására alkalmas.

A gabonafeldolgozók érdekképviseletének becslése szerint az idei 1,4 millió tonnás terméssel szemben a hazai felhasználási igény megközelíti a 3,5 millió tonnát. Ezzel kapcsolatban az elnök megjegyezte: az elmúlt időszak számai valóban hasonlót mutatnak, azonban azt látni kell, hogy a gabonafeldolgozásban az egyes gabonafélék, így nevezetesen a kukorica is nagyon nagyrészt kiváltható más gabonafélékkel, például takarmánybúzával, ami jelen pillanatban is rendelkezésre áll.

„Tehát katasztrófát vizionálni azért, mert nem termett elegendő kukorica, és nem lehet Ukrajnából kukoricát behozni, emögött önös érdekeket vélünk felfedezni”

– fogalmazott.

Úgy vélekedett: a mezőgazdaságnak vannak ciklusai, a betakarítást követően mindenki meghozza a döntéseit az adott pillanat szabályozásának megfelelően. Utólag felülírni a játékszabályokat és átrajzolni azoknak a pozícióját, akik adott esetben felelősségteljes döntést hoztak, és megvásárolták a számukra szükséges készleteket, ez semmiképpen nem korrekt.

Felhívta a figyelmet, hogy összességében nem az a kérdés, hogy beszélhetünk-e az Ukrajnából történő kukorica behozatal lehetőségéről, mert beszélni mindenképpen szükséges, de ha nem akarunk végletes bizonytalanságot okozni a szektorban, akkor ezt nem most kell megtenni, hanem majd a következő szezon elején, amikor mindenki ennek tudatában tudja meghozni a saját döntését.

„A magyar növénytermesztés elsődlegesen az időjárási viszonyok radikális megváltozása következtében veszteséges most már több éve. A gabonafeldolgozók, a nagy kukoricafeldolgozók képviselői rendszeresen sugalmazzák, hogy az is probléma, hogy a növénytermesztők nem adják el a készleteiket, hanem kivárnak a jobb ár reményében. Nem érezzük még csak korrektnek sem ezt a felvetést. Abban a helyzetben, amikor a növénytermesztők veszteségeket termelnek, engedtessék meg nekik, hogy ha lehetőségük van, akkor próbálják a lehető legjobb áron eladni a termékeiket” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy lehetnek különbségek az ukrán és a magyar kukorica között, de a kérdés szerinte inkább az, hogy amikor a növénytermesztők ennyire kilátástalan helyzetben vannak, akkor hoz-e a kormány olyan döntést, hogy a döntően kis családi gazdálkodók, hazai KKV-k helyett a multinacionális gabonafeldolgozókhoz csoportosít át eredményt azzal, hogy olyan lépést hoz, amely lefelé nyomja a termékek árát.

„A hazai állattenyésztés is nagyon nehéz helyzetben van. A probléma azonban elsődlegesen nem a kiugróan magas takarmányárakból adódik, hanem abból, hogy minden állattenyésztési termék piaca rettenetesen nyomott, praktikusan a hús olcsó, a tej olcsó, és nem a gabona kiugróan drága ebben az időszakban”

– vélekedett.

Megjegyezte: lehet hozni olyan döntést ma, holnap, holnapután, hogy lehetővé tesszük a kukorica behozatalát Ukrajnából, azonban a logisztikai feltételei ennek nem adottak. A vasúti kapacitás, ahol érdemi mennyiségű kukorica érkezhetne be az országba az annyira lekötött Kelet-Európában mindenképp, hogy ha ez a döntés a héten megszületne, április-május előtt akkor sem érkezhetne érdemi mennyiségű kukorica, mert a szállítókapacitás nem áll rendelkezésre.

„Óvatosságra és a másik helyzete iránti belátásra, empátiára intenék mindenkit. Ha tekintettel vagyunk a hazai mezőgazdaság érdekeire, akkor nagyon-nagyon szabályozott körülmények között és legfeljebb a kilátástalan helyzetben lévő állattartó gazdaságok takarmányigényének az ellátása céljából lenne célszerű most kukoricát beengedni Ukrajnából. Hosszú távon nyilván beszélhetünk róla, de csak a mezőgazdaság ciklusaihoz illeszkedően, hogy mindenki a meglévő és legalább középtávon érvényes szabályokra tekintettel hozhassa meg a saját döntéseit” – mondta.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.