A hivatalos indokolás szerint csak a hiányzó mennyiség, vagyis mintegy 2 millió tonna érkezne, de a Magosz szerint a gyakorlatban ezt szinte lehetetlen ellenőrizni. Úgy látják továbbá, hogy az ukrán árakkal a magyar gazdák nem tudnak versenyezni az uniós előírások betartása mellett, és a fogyasztóknak sem kedvez az intézkedés, mert súlyos növényegészségügyi és élelmiszerbiztonsági kifogások merülhetnek föl az importtal szemben,

Ukrajna ugyanis nem felel meg az EU-s előírásoknak.

A közlemény szerint a tilalom feladása összefügghet azzal az uniós nyomásgyakorlással, amely kezdettől fogva kritizálta a belföldi piac védelmét. Lengyelország és a térség többi állama közben továbbra sem enged, csak Magyarország adta föl az álláspontját, így az ukrán behozatal kiszoríthatja a magyar termést, és „komoly lobbi” indulhat más termékek beengedése érdekében is. Ennek nyertesei a döntően külföldi tulajdonú feldolgozóipari nagyvállalatok lesznek, és bár az állattenyésztők takarmányozási költségei csökkenhetnek valamelyest, kormányzati segítség híján a finanszírozási és likviditási problémáik nem fognak megszűnni – olvasható a közleményben.