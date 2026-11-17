A sztár édesanyja hétfőn hevesen reagált a történtekre. Amikor fia válogatottbeli pályafutásának lezárásáról kérdezték, Dolores Aveiro örömének adott hangot a portugál válogatott szombati, Braga városában Dániától elszenvedett súlyos (1–4-es) veresége kapcsán.

„Cristiano szomorú; szerette volna, ha másképp alakulnak a dolgok. Szomorú, mert elárulták. És én is szomorú vagyok. Kikaptak Bragában. Megérdemelt vereség volt; örültem, hogy Portugália kikapott. Nem tisztelték Cristianót” – nyilatkozta azon az eseményen, amelyet a lisszaboni Sporting szurkolói szerveztek. Ebben a klubban kezdte CR7 a felnőtt pályafutását.

Amikor fia válogatottbeli csapattársainak viselkedéséről kérdezték, még határozottabban fogalmazott: „Nem tisztelték őt – még a saját csapattársai sem. Nem tetszett nekem ez a bragai megemlékezés, mert egy ilyen tisztelgésnek az ő jelenlétében kellene zajlania, nem pedig a távollétében” – mondta láthatóan elérzékenyülve az újságíróknak.

A kijelentésekre Jorge Jesus vezetőedző is reagált, aki percekkel Dolores Aveiro szavai után jelent meg egy sajtótájékoztatón. „Most akkor Cristiano Ronaldo édesanyjának a szavaira kellene reagálnom? Cristiano Ronaldo édesanyja egy olyan hölgy, akit nagyra becsülök – mit várnak tőlem, mit mondjak?” – tette fel a kérdést az újságíróknak.

„Egy anya az mindig anya, és értem a kijelentéseit. Ő egy édesanya, és csak tisztelni tudom; egy anya mindig megvédi a gyermekeit, akár az életét is adva értük. Nagyon kedves asszony, aki rengeteget szenvedett, hogy felnevelje a gyermekeit” – válaszolta, igyekezve enyhíteni a feszültséget.

November 5-én Cristiano Ronaldo 23 évnyi szolgálat után bejelentette visszavonulását a válogatott futballtól. Döntését egy intenzív médiafigyelemmel kísért időszak előzte meg, amelyet a nemzeti csapat szövetségi kapitányával, Jorge Jesusszal való éles konfliktus jellemzett. A 41 éves támadó nem volt hajlandó pályára lépni egy utolsó mérkőzésen a válogatott színeiben.

Az en-Nászr támadója már szeptemberben nagy port kavart Portugáliában, amikor idő előtt távozott a szezon első edzőtáborából. Válogatottbeli pályafutása így hirtelen véget ért, a szombaton neki szánt tisztelgés pedig – láthatóan – nem érte el a kívánt hatást.