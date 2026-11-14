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2026. november 14. szombat Aliz
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A magyar csapat gólöröme a labdarúgó Nemzetek Ligája B divízió ötödik fordulójában játszott Georgia - Magyarország mérkõzésen a Miheil Meszhi Stadionban Tbilisziben 2026. november 14-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Marco Rossi: „Az első félidő szörnyű volt, aztán a második játékrészben változtattunk”

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ELŐZMÉNYEK

Boldogan, elégedetten, de önkritikusan nyilatkoztak a magyar válogatott tagjai, beleértve Marco Rossi szövetségi kapitányt is, a Georgia elleni 2–0-s siker után, Tbilisziben.

Szoboszlai Dominik: „Tudjuk, hogy ezekkel a kapu fel kanyarodó szögletekkel és szabadrúgásokkal veszélyesek tudunk lenni, ezért ilyenkor mindig kicsit megnyugszunk. Most a negyedikből találtunk be. Küzdőszellem, csapategység, egy jó szöglet és egy jó kirúgás kellett a mai sikerhez.

Orbán Willi: „A legfontosabb a három pont! Különösen annak fényében, hogy nem könnyű itt játszani. Az első félidő nem volt méltó a mi szintünkhöz, de legalább sikerült kaputt gól nélkül lehozni. A második félidőben nagyobb intenzitással játszottunk és megérdemeltük a győzelmet.”

Tóth Balázs: „Óriási öröm, hogy az én indításomból tudtunk megindulni a második gólnál és hihetetlen, ahogy a srácok befejezték az akciót. Ilyen hozzáállás kell minden mérkőzésen. Szenzációs csapatteljesítmény volt a mai.”

Schäfer András: „Kellett egy félidő, az elsőt odaajándékoztuk az ellenfélnek, ahogy viszont a második félidőre kijöttünk, az megmutatja a csapat erejét. Az első 45 percben sem kaptunk gólt a játékunk dacára, a másodikban pedig már a saját arcunkat mutattuk. Komoly dolog, hogy az 50. mérkőzésemen léphettem pályára. Remélem, még egyszer ennyi van bennem.”

Marco Rossi: „Az első félidő szörnyű volt, aztán a második játékrészben változtattunk. Nem szabad elfelejteni, hogy erős válogatott volt az ellenfelünk. A második félidőben sokkal inkább sikerült azt a játékképet hozni, amit kértünk a csapattól, több párharcot nyertünk, labdával is jobban játszottunk és jobbak voltak az átállások is. Két játékost kell most pótolnunk, de lesz megoldásunk erre. A középpályán nem lesz gond, a védelem kicsit már más helyzet, mivel Willit nagyon nehéz helyettesíteni, de minden tőlünk telhetőt megteszünk.”

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Kezdőlap    Sport    Marco Rossi: „Az első félidő szörnyű volt, aztán a második játékrészben változtattunk”

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