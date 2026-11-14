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2026. november 14. szombat Aliz
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Nagy Zsolt (b), és a georgiai Otar Kakabadze a labdarúgó Nemzetek Ligája B divízió ötödik fordulójában játszott Georgia - Magyarország mérkõzésen a Miheil Meszhi Stadionban Tbilisziben 2026. november 14-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Élőben: Georgia–Magyarország 0–0

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Szoboszlai Dominik vállalta a játékot, s visszatért Sallai Roland és Varga Barnabás is a magyar válogatott kezdő tiztenegyébe a Georgia elleni, tbiliszi mérkőzésre.

A kijelölt kezdő tizenegy: Tóth Balázs – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Vitális, Schäfer, Szoboszlai, Nagy Zsolt – Sallai – Varga.

Az ellenfél üsszeállítása: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Csakvetadze, Mekvabisvili – Kvernadze, Gagnidze, Citaisvili – Mikautadze.

A magyar válogatott a mérkőzés előtt hét ponttal második a Nemzetek Ligája B-divítiójának 2. csoportjában, a nyolcpontos északírek mögött, az ukránoknak négy, a georgiaiaknak két pontja van. Este 20.45-kor kezdődik majd Belfastban az Észak-Írország–Ukrajna találkozó.

Lelkesen kezdtek a georgiaiak, a gyér közönség hangos biztatásával. Citaisvili lövését Csinger blokkolta. Mamardasvili hosszú kirúgása után Gagnidze egy jó cselt csinált, a másodiknál Csinger leszereléte.

A 14. percben Sallai Roland erős lövését Mamardasvili kiütötte.

Willi Orbán szabálytalankodott, emiatt sárga lapot kapott, kizárta magát az északjírek elleni meccsről.

A tizenhatoson belül Varga Barnabás elé pattant a labda, de lövésénél Dvali belelépett a labda útjába.

Sallai beadása után Nagy Zsolt fejelt, a kapus védett.

A 42. percben Loncsosvili a magyar kapu jobb sarkába vágta a labdát, lesről.

Georgiai ellentámadás után szerencsére magas volt a beadás Kvernadzénak.

Gól nélkül ért véget az első félidő.

Vitáéis lövését Mamardasvili vetődve kiütötte, szép jelenet volt.

Vitális helyzetbe került, majd elesett gólhelyzetben, őú kapott sárga apot műesésért. Ő sem játszhat kedden.

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