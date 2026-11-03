Szalai Attila visszatér a válogatottba

Újoncként csatlakozik a kerethez a Vasas játékosa, Urblík József, akiről szeptemberben még le kellett mondania Marco Rossinak, miután a csatár korábban szerepelt a szlovák utánpótlás-válogatottban. A FIFA új szabálya azonban immár lehetővé teszi a meghívását. A jogi lehetőséget kedd reggel a világszövetség is megerősítette az MLSZ kérésére.

További két újonc Szendrei Ákos és Pető Milán kapott meghívást, utóbbi (Pető Tamás fia), ha pályára lép, növelheti azon válogatott játékosaink számát, akiknek az édesapja is szerepelt az A-válogatottban.

Szalai Attiláról is szólt a kapitány, az mlsz.hu-nak elmondta: „… azt látjuk az utóbbi időben, hogy klubjában immáron rendszeresen és jól játszik, különös tekintettel abban a fázisban, amikor meg kell tartani a labdát, így a mostani pillanatot találtuk ideálisnak arra, hogy ismét a keret tagja legyen.”

Megemlítette, hogy Tóth Alex, Szűcs Tamás és Tóth Milán sérült, ezért hiányoznak a keretből. Viszont a legutóbbi négy válogatott mérkőzés közül az elsőn, az ukránok ellen húzódást szenvedett Redzic Damir, valamint a szeptemberi kerethirdetéskor sérült Baráth Péter, Callum Styles, Sallai Roland és Varga Barnabás szerepel a meghívottak között.

Hozzátette még: „Mint mindig, most is olyan játékosokat hívtunk meg, akiket hosszabb ideje figyelünk. Minden játékos hosszútávú teljesítményével képben vagyunk. Most is ez döntött, különös tekintettel arra, hogy két sorsdöntő mérkőzés vár ránk, két igazi csata! A kiinduló tervünk az volt, hogy az előző keretből minél több játékost megtartsunk, de sajnos vannak, akik sérültek vagy egy sérülést követően még nincsenek topformában. Ezúttal olyan játékost szerettünk volna meghívni, aki inkább a 10-es pozícióban jó, mint 6-osként vagy 8-asként. A támadóknál Bárány Donát még nincs 100 százalékos állapotban, ezért Szendrei Ákos kap most lehetőséget, akinek nemcsak a statisztikai mutatói jók, hanem nagymunkabírású játékos, kifejezetten jó az ellenfél utolsó védelmi vonalának presszingelésében, és ez az ő jó értelemben vett agresszivitása kifejezetten hasznos lehet számunkra ezen a két mérkőzésen. Urblík a magyar bajnokságban azon három játékos egyike, akik az utolsó passzokban nagyon erősek.”

A válogatott kerete:

Gundel-Takács Bence (ZTE FC)

Pécsi Ármin (Hartberg)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

VÉDŐK

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Csinger Márk (FC Groningen)

Kerkez Milos (Liverpool FC)

Markgráf Ákos (FC København)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Ferencvárosi TC)

Szalai Attila (Pogoń Szczecin)

Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

KÖZÉPPÁLYÁSOK

Baráth Péter (Sigma Olomouc)

Csongvai Áron (AS Saint-Étienne)

Pető Milán (Paksi FC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (West Bromwich Albion)

Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)

Tóth Rajmund (Konyaspor)

Urblík József (Vasas FC)

Vitális Milán (AEK)

TÁMADÓK

Jurek Gábor (MTK Budapest)

Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Redzic Damir (RB Salzburg)

Sallai Roland (Galatasaray)

Szendrei Ákos (DVSC)

Varga Barnabás (AEK)