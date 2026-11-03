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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

FIFA - A Tanács elé kerülnek Infantino üzleti tervének bizalmas dokumentumai

Infostart / MTI

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Tanácsának tagjai betekintést nyerhetnek azokba a bizalmas dokumentumokba, amelyek Gianni Infantino elnök nagy vitát kiváltó, a világbajnokságba magánbefektetőket bevonni szándékozó tervéhez kapcsolódnak.

Az európai szövetség (UEFA) még október 19-én levelet küldött, amelyben választ követelt a tervekkel, valamint az Infantino elnökségét érintő egyéb aggályos ügyekkel kapcsolatban.

Mattias Grafström FIFA-főtitkár ezt követően fordult a Tanács tagjaihoz, jelezve, hogy betekinthetnek a kulcsfontosságú dokumentumokba. A tagokat arra kérték, hogy amennyiben élni kívánnak a dokumentumok megtekintésének lehetőségével, a következő két hétben jelezzék szándékukat.

A dokumentumokba személyesen, meghatározott feltételek mellett - például titoktartással - lehet betekinteni a FIFA zürichi központjában.

A FIFA Tanács legközelebb december 16-án ülésezik.

Infantino július végén közölte, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég (FFE) bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de azóta folyamatosan a bírálatok középpontjában áll. Az Európai, az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó Szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Infantinónak ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó Szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, Infantino esetleges kihívóinak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat. Ramon Vega 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó október elején már jelezte, hogy harcba száll a posztért.

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Kezdőlap    Sport    FIFA - A Tanács elé kerülnek Infantino üzleti tervének bizalmas dokumentumai

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