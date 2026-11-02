Tapasztalt világsztárokat vert – így magasztalják riválisai az F1 friss világbajnokát

Elismerően nyilatkoztak a Forma-1-es versenyzők a vasárnapi Mexikói Nagydíjon harmadik Andrea Kimi Antonelliről, aki minden idő legfiatalabb világbajnoka lett.

A formula1.com összeállításában a Mexikóvárosban pályafutása 74. futamgyőzelmét arató, négyszeres vb-győztes Max Verstappen lenyűgözőnek nevezte, hogy a 20 éves Antonelli, a Mercedes pilótája már a második idényében felért a csúcsra.

„Elképesztő teljesítményt nyújtott, különösen úgy, hogy még ennyire fiatal: végig rendkívül megbízható volt, nem követett el súlyos hibákat, ráadásul még a tapasztalt csapattársát is legyőzte”.

„Büszke vagyok rá, és arra, ahogyan az egész szezon során helyt állt, mert egyáltalán nem könnyű feladat minden hétvégén csúcsteljesítményt nyújtani, ő viszont képes volt erre, ezért megérdemli a vb-címet” – fogalmazott a Red Bull holland sztárja.

A vasárnapi viadalon második Lewis Hamilton, a Ferrari hétszeres világbajnok brit klasszisa arról beszélt, felemelő pillanat volt a számára a mexikói dobogón együtt állni Antonellivel és Verstappennel. „Biztos, hogy az egyik legkülönlegesebb élmény, amelyre örökre emlékezni fogok” – mondta.

A tavaly világbajnok Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azt nyilatkozta, Antonelli „hihetetlen” teljesítményt nyújtott, és ebben az évben „mindenkit lenyűgözött”.

„Remélem, mindenki elismeri azt, amit az idén elért: fantasztikusan vezetett, és tökéletes összhangba került az autójával.”

„Keményen dolgozott azon, hogy megértse, hogyan kell vezetni ezt az autót, és mindenki másnál jobban ki is aknázta a benne rejlő lehetőségeket. Így hát minden egyes sikerét maradéktalanul megérdemli” – foglalta össze véleményét Norris.

A másik McLarent vezető ausztrál Oscar Piastri szintén lenyűgözőnek tartja Antonelli eredménysorát és vb-címét, s kiemelte azt a munkát, amelyet a Mercedes istálló szakemberei végeztek, segítve a fiatal olasz versenyzőt.

„Nyilvánvalóan örülök a sikerének” – mondta Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája.

„Fiatalnak tartom magam, de ahogy ránézek, ő még nálam is fiatalabb. Maximálisan megérdemelte a vb-címet, hiszen az első pillanatól kezdve egyetlen hibát sem követett el”

– tette hozzá. Carlos Sainz Jr., a Williams rutinos versenyzője azt emelte ki, hogy Antonellinek sikerült megértenie, hogyan tudja teljes mértékben kiaknázni a versenyautójában lévő lehetőségeket, amivel megteremtette magának az esélyt, hogy már a második idényében világbajnok legyen. Sainz csapattársa, a szintén tapasztalt Alexander Albon a fiatal olasz vb-győztes mentalitását emelte ki, mert mint mondta, Antonelli a külső szemlélők számára végig nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnt a szezon során.

A friss világbajnokhoz életkorban közelebb argentin Franco Colapinto (Alpine) szerint Antonelli mindig is nagyon gyors volt, ebben az évben pedig nagyon stabil teljesítményt nyújtott, nem hibázott, miközben már az idény elejétől kezdve ott volt rajta a nyomás, hogy az élen áll az összetettben.

Gabriel Bortoleto, az Audi 22 éves brazil pilótája azt mondta, inspiráló számára Antonelli sikere.

„Olyan tapasztalt nagyságok ellen küzdött a vb-címért, mint Max, Lewis, vagy akár George, és ennek ellenére nem tört meg. Végig ott volt, stabilan, csúcsra törve, és oda is ért. Lenyűgöző munkát végzett” – fogalmazott.

Antonelli 73 év, Alberto Ascari 1953-as diadala óta az első olasz, aki Forma-1-es világbajnokságot nyert.