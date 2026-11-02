Toto Wolff üzent a Forma–1 önző sztárjainak: „nézzétek meg, mit csinál Antonelli!”

„A győzelmet mindenáron elérni akaró, önző, opportunista, a saját érdekeiért kíméletlenül harcoló autóversenyző modellje már a múlté. Újfajta világbajnokot avattunk, aki olyan értékeket képvisel, mint az alázat, a tisztesség, a hűség, a tisztelet és az önmagába vetett hit” – fogalmazott az osztrák szakember a Mercedes által 11 éves kora óta menedzselt Antonelliről beszélve.

„Példakép lehet számos más fiatal versenyző számára az alsóbb kategóriákban, vagy a Forma–1-ben azon keveseknek, akik mindent maguknak követelnek: azoknak, akik folyton panaszkodnak a csapatrádión, akik állandóan elégedetlenkednek, vagy akik baleseteket okoznak” – jelentette ki Wolff.

„Nézzetek rá erre a húszéves srácra, és gondolkodjatok el azon, ti mit tehetnétek a fejlődés érdekében” – üzente a csapatfőnök, aki szerint nemcsak ő maga, hanem a sportágat irányító Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma–1 vezetése is azt szeretné, ha a jövő versenyzői ilyen értékeket képviselnének.

„Ő a modern F1-es versenyző mintapéldánya, méghozzá nem csupán a tehetsége, hanem az előbb felsorolt értékei miatt. Bebizonyította, hogy úgy is le lehet győzni mindenkit a pályán, ha közben jó ember maradsz” – zárta gondolatmenetét Wolff.

Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett, s 73 év, Alberto Ascari 1953-as sikere óta az első olasz.