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A harmadik helyezett Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Mexikói Nagydíja után a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán 2026. november 1-jén. Andrea Kimi Antonelli 20 évesen minden idõk legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka lett azzal, hogy a Mexikói Nagydíjon harmadikként ért célba, ezzel behozhatatlan elõnyre tett szert az összetett élén négy fordulóval az idény vége elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Isaac Esquivel

Toto Wolff üzent a Forma–1 önző sztárjainak: „nézzétek meg, mit csinál Antonelli!”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Toto Wolff, a Forma–1-es Mercedes csapatfőnöke szerint a vasárnapi Mexikói Nagydíjon harmadik helyezett, ezzel húszévesen világbajnok Andrea Kimi Antonelli alázatosságával egy új versenyzői típust testesít meg, és a legtöbb fiatal pilótának példaképként kellene rá tekinteni.

„A győzelmet mindenáron elérni akaró, önző, opportunista, a saját érdekeiért kíméletlenül harcoló autóversenyző modellje már a múlté. Újfajta világbajnokot avattunk, aki olyan értékeket képvisel, mint az alázat, a tisztesség, a hűség, a tisztelet és az önmagába vetett hit” – fogalmazott az osztrák szakember a Mercedes által 11 éves kora óta menedzselt Antonelliről beszélve.

„Példakép lehet számos más fiatal versenyző számára az alsóbb kategóriákban, vagy a Forma–1-ben azon keveseknek, akik mindent maguknak követelnek: azoknak, akik folyton panaszkodnak a csapatrádión, akik állandóan elégedetlenkednek, vagy akik baleseteket okoznak” – jelentette ki Wolff.

„Nézzetek rá erre a húszéves srácra, és gondolkodjatok el azon, ti mit tehetnétek a fejlődés érdekében” – üzente a csapatfőnök, aki szerint nemcsak ő maga, hanem a sportágat irányító Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma–1 vezetése is azt szeretné, ha a jövő versenyzői ilyen értékeket képviselnének.

„Ő a modern F1-es versenyző mintapéldánya, méghozzá nem csupán a tehetsége, hanem az előbb felsorolt értékei miatt. Bebizonyította, hogy úgy is le lehet győzni mindenkit a pályán, ha közben jó ember maradsz” – zárta gondolatmenetét Wolff.

Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett, s 73 év, Alberto Ascari 1953-as sikere óta az első olasz.

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Kezdőlap    Sport    Toto Wolff üzent a Forma–1 önző sztárjainak: „nézzétek meg, mit csinál Antonelli!”

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