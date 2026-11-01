Győzelemmel kezdte a BL-t a Ferencváros

Matajsz Márk együttese az első perctől kezdve kézben tartotta a találkozót, amelynek legjobbja az öt gólt szerző Keszthelyi Rita volt.

A második fordulóban, november 14-én az FTC a spanyol Sabadell együttesét fogadja.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.