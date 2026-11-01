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Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Győzelemmel kezdte a BL-t a Ferencváros

Infostart / MTI

Az előző idényben ezüstérmes Ferencváros magabiztos, 18-8-as győzelmet aratott az olasz SIS Roma vendégeként szombaton a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyitófordulójában.

Matajsz Márk együttese az első perctől kezdve kézben tartotta a találkozót, amelynek legjobbja az öt gólt szerző Keszthelyi Rita volt.

A második fordulóban, november 14-én az FTC a spanyol Sabadell együttesét fogadja.

A négy négycsapatos csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

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