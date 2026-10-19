A BL előtt is lesz egy kis csúcsfoci – sport a tévében

A Kyiv Independent beszámolója szerint riasztották a NATO vadászgépeit Litvániában, egy ismeretlen vadászgép miatt. A háttérben az ukránok orosz elektronikai hadviselési lépésre gyanakodnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC Meet the Press című műsorában adott interjújában arról beszélt, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben már Kijev nem lenne képes helytállni - foglalta össze az Ukrajinszka Pravda. Az Egyesült Államok egy rövid szünet után újraindította az Ukrajna számára kulcsfontosságú hírszerzési adatok megosztását, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz rakétacsapások elleni védekezésben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vasárnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. Emellett az is kiderült, hogy az ukrán államfő a "jól bevált" amerikai közvetítőkkel egyeztet egy új béketárgyalás mielőbbi összehívásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.