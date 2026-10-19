A BL előtt is lesz egy kis csúcsfoci – sport a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
19.30: Labdarúgás, NB II, Diósgyőr-Kazincbarcika
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Besiktas
Sport 2
19.00: Kézilabda, német férfibajnokság, Balingen-Weilstetten–Hannover-Burgdorf
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Hilal - al-Hazem
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Rayo Vallecano
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Torino
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Monza-Cagliari
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Coventry City