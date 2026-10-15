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A Ferencváros játékosai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én. A Ferencváros 4-0-ra gyõzött.
Nyitókép: Purger Tamás

Óriási meglepetés a Ferencváros összeállításában

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Borbély Balázs vezetőedző kijelölte a kezdő tizenegyét a Viktoria Plzen elleni, este 9 órakor kezdődő Európa-liga-mérkőzésre. A névsor óriási meglepetéssel kezdődik.

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes.

Ez a kezdő tizenegy.

Dibusz Dénes, az első számú kapus ugyan ott van a benevezett cserék között, de Radnóti Dániel véd.

A húszéves kapus az élvonalban még nem védett, sem az NB I-ben, sem nemzetközi kupatalálkozón. A mostani szezonban egyszer ült bajnoki találkozón az FTC kispadján. Szerepelt ellenben háromszor is az NB II-ben, a Merkantil Bank Ligában listavezető Soroksár SC-ben.

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