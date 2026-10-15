Óriási meglepetés a Ferencváros összeállításában

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes.

Ez a kezdő tizenegy.

Dibusz Dénes, az első számú kapus ugyan ott van a benevezett cserék között, de Radnóti Dániel véd.

A húszéves kapus az élvonalban még nem védett, sem az NB I-ben, sem nemzetközi kupatalálkozón. A mostani szezonban egyszer ült bajnoki találkozón az FTC kispadján. Szerepelt ellenben háromszor is az NB II-ben, a Merkantil Bank Ligában listavezető Soroksár SC-ben.