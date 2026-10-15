Európa-liga élőben: Ferencváros–Viktoria Plzen

A két összeállítás. Ferencváros: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes.

Viktoria Plzen: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky, Pirgics – Memic, Panos, Sojka – Kabongo.

Dibusz Dénes le tudott ülni a kispadra, Naby Keita, Lenny Joseph és Bamidele Yusuf ellenben nem. Balogh Tamás, a Fradi kapusedzője a fiatalszabály betartásának igényével magyarázta a meglepő váltást a kapusposzton.

A 7. percben Osváth Attila sárga lapot kapott, rossz ütemű szerelési kísérlete miatt.

A 11. percben Lisztes remek sarkalással hozta ziccerbe Birmancsevicset, aki nagyon gyengén lőtt, Tapaj vetődve védett.

Eljutottunk a félidő feléig,elég óvatos mind a két csapat, a csehek visszahúzódnak, a Ferencváros többet birtokolja a labdát. Helyzete azonban csak egy akadt a zöld-fehéreknek.

A nigériai Yusuf kitűnő csavarását honfitársa, Dweh fejelte szögletre.

Továbbra is mezőnyfölényben játszik Borbély Balázs csapata, bár a kapura lövések aránya meglepően szoros, 6:5.