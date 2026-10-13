Kiderült, mit mondott Vinícius a játékvezetőnek a kiállítása után

Értetlenség és idegesség lett úrrá a Bernabéu Stadionban ülő szurkolókon és a Real Madrid játékosain az idény eddigi egyik legfeszültebb pillanatában. A Villarreal elleni mérkőzésen Vinícius gólja nyomán támadt öröm pillanatok alatt frusztrációba csapott át, miután a játékvezető, Isidro Díaz de Mera – a VAR-vizsgálatot követően – érvénytelenítette a találatot, és kiállította a brazil játékost.

A DAZN kamerái rögzítették az esetet, így kiderült, pontosan mit is mondott a brazil válogatott játékos.

Miközben a VAR vizsgálta az esetet, Saliba kézmozdulatokkal magyarázta el Viniciusnak, hogy a játék során meghúzta a haját. „Ez semmi!” – kiabálta Bellingham, aki hátulról figyelte a történteket, és arra buzdította a Bernabéu közönségét, hogy gyakoroljanak nyomást a játékvezetőre.

Amikor Díaz de Mera felmutatta a piros lapot, Viniciusnál elszakadt a cérna. „Piros? Nem! Nem!” – üvöltötte dühödten, majd a játékvezető felé rohant, ám Rüdiger és a többi csapattársa visszatartotta. „Miért csinálod ezt?” – ismételte meg négyszer a brazil játékos, ahogy az a DAZN felvételén is látható. „Hűha. A fenébe is. Ez már nem is futball. Hűha” – jegyezte meg a megdöbbent Bellingham, miután hitetlenkedve látta a játékvezető döntését.

Vinícius Jr. dühe az öltöző felé vezető úton sem csillapodott. Endricknek kellett bekísérnie őt a játékoskijáróba, és útközben a Real Madrid 7-ese még egy La Liga-alkalmazottat is meglökött, bár ez az incidens nem került be a mérkőzés jegyzőkönyvébe.

Ha Viníciust valóban eltiltják legalább két bajnoki mérkőzésről, nem játszhat a Camp Nouban október 25-én, a Barcelona elleni El Clásicón.