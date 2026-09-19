Teljesen lezárták az M0-st egy időre, csak lassan indul meg a forgalom

A baleset az M1-es felé vezető oldalon, a 61-es kilométernél történt. Személyi sérülés nem volt, de az útpályát egy időre teljes szélességben le kellett zárni. A fővárosi hivatásos tűzoltók később kerekeire állították és a leállósávba vontatták a járművet, így felszabadulét az út – derül ki a az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közleményéből.

Az Útinforma hajnali közleménye szerint

A 37-es főúton, Újharangod határában, több gépjármű is vadat gázolt. A Miskolc felé vezető oldalt a 18-as km-nél lezárták. A Katasztrófavédelem szerint szarvast gázoltak Szerencs és Hernádkak között. Azt írták, egy furgon ütötte el a vadat, az állat a jármű alá szorult. A baleset miatt a Miskolc felé tartó oldalt lezárták. A szerencsi hivatásos tűzoltók emelőpárna segítségével szabadítják ki a jármű alól a szarvast. A furgonban hárman utaztak, nem esett bajuk.

Az M7-es autópályán, Budapest felé, Martonvásár térségében új terelést építettek ki. A 28-as és a 25-ös km között csak a leállósávon tud a haladni a forgalom.

(Nyitóképünk illusztráció)

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