La Liga-rutinnal érkezik a Honvéd új igazolása

A kispesti klub csütörtökön honlapján közölte, hogy kétéves megállapodást kötött a 25 éves spanyol középcsatárral.

A Honvéd közleményében kiemelte: Alberto Marí a Valencia játékosaként élvonalbeli tapasztalattal is rendelkezik. A La Ligában 25 meccsen lépett pályára, míg az elmúlt két szezonban kölcsönben szerepelt a másodosztályban: előbb a Real Zaragoza, majd a Mirandés játékosa volt. A két együttesben összesen 46-szor szerepelt.

Marí a kispesti keret harmadik spanyol futballistája lesz Pablo García és Asier García után.

A labdarúgó NB I hatodik fordulóját követően a Kispest-Honvéd 6 ponttal és 8-8-as gólkülönbséggel a 9. helyet foglalja el a tabellán úgy, hogy a Ferencváros ellen elhalasztott mérkőzését decemberben pótolja.