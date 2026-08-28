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A férfiak 400-méteres gátfutás számában gyõztes brazil Alison dos Santos a lengyelországi Chorzówban rendezett atlétikai Gyémánt Liga-viadalon 2026. augusztus 23-án.
Nyitókép: Jarek Praszkiewicz

Gyémánt Liga: két szenzációs világcsúcs is született

Infostart / MTI

A brazil Alison dos Santos a férfi 400 méteres, az amerikai Masai Russell pedig a női 100 méteres gátfutás világcsúcsát döntötte meg csütörtökön, a Zürichben rendezett atlétikai Gyémánt Liga-versenyen.

A szám 2022-es világbajnoka és kétszeres olimpiai bronzérmese, Dos Santos 45.80 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel átadta a múltnak a norvég Karsten Warholm rekordját (45.94), amit 2021-ben a tokiói olimpián futott.

Az olimpiai címvédő Russell 12.09 másodperc alatt ért célba, ezzel felülmúlta a nigériai Tobi Amusan 12.12-es csúcsát, amit a 2022-es világbajnokságon ért el.

A férfiaknál 200 méteren az amerikai Kenneth Bednarek (19.62), 800 méteren pedig a kenyai Emmanuel Wanyonyi (1:41.76) a világ idei legjobbját futotta, bár utóbbi táv ezúttal nem volt Gyémánt Liga-szám.

A nőknél 100 méteren a Saint Lucia-i Julien Alfred (10.70), 800-on pedig a svájci Audrey Werro (1:53.70) ért el országos csúcsot. Utóbbi a világ idei legjobbja, ahogyan az amerikai Anna Cockrell 52.13 másodperces eredménye is 400 gáton.

A Gyémánt Liga-szezon jövő héten pénteken és szombaton Brüsszelben zárul.

A Gyémánt Liga-számok győztesei

férfiak:

  • 200 m: Kenneth Bednarek (amerikai) 19.62 másodperc
  • 400 m gát: Alison dos Santos (brazil) 45.80 mp
  • 1500 m: Cole Hocker (amerikai) 3:31.71 perc
  • 3000 m: Parker Wolfe (amerikai) 7:24.43 p
  • súlylökés: Jordan Geist (amerikai) 22,53 méter
  • távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,45 m
  • gerelyhajítás: Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 92,07 m

nők:

  • 100 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 10.70 mp
  • 100 m gát: Masai Russell (amerikai) 12.09 mp
  • 400 m gát: Anna Cockrell (amerikai) 52.13 mp
  • 800 m: Audrey Werro (svájci) 1:53.70 p
  • 3000 m akadály: Faith Cherotich (kenyai) 8:55.82 p
  • rúdugrás: Hana Moll (amerikai) 4,90 m
  • magasugrás: Nicola Olyslagers (ausztrál) 2,02 m
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Kezdőlap    Sport    Gyémánt Liga: két szenzációs világcsúcs is született

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