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Takács Boglárka a nõi 100 méteres síkfutás elõfutama után a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Pihenő után újra feltöltődött Takács Boglárka – döntőt céloz a Világdöntőn

Infostart / InfoRádió

Szeptember 11-én kezdődik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az Atlétikai Világdöntő, amin egyéniben hat magyar versenyző, illetve két vegyes váltó vesz majd részt – köztük lesz Takács Boglárka, a leggyorsabb magyar futónő is. A sportoló az InfoRádióban arról beszélt, hogy fizikailag, mentálisan és érzelmileg is kimerítette az Európa-bajnokság, ám sikerült tartania egy rövid pihenőt, ami alatt sikerült feltöltődnie, és nagy reményekkel edz a szeptemberi megmérettetésre.

Egyéniben hat versenyzőnek, illetve két vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a szeptember 11-én kezdődő háromnapos Világdöntőn. Ott lesz a mezőnyben a leggyorsabb magyar futónő, Takács Boglárka is.

„Nagyon várom ezt a versenyt, és szerintem még nagyon sokat tud még hozzáadni a szezonhoz, amivel egyébként nem vagyok maradéktalanul elégedett, bár tényleg voltak nagyon szép pillanatok, meg olyanok is, amiken szívesen változtatnék” – mondta az InfoRádióban Takács Boglárka rövidtávfutó, olimpikon.

A futó elmondta, eddig minden erejével az Európa-bajnokságra koncentrált, amit, bár nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezte, így is jóként értékelt. Hatalmas lehetőségnek tartja viszont, hogy ezen kívül idén még egy rangos, új szerkezetű sporteseményen vehet részt. Hozzátette,

nagyon örül neki, hogy a Világdöntőn futhat 100 méteren, 200-on és 4x100-as vegyes váltón is. Elképzelése szerint akár a döntőig is eljuthat egyik-másik számban.

Takács Boglárka arról is beszélt, hogy az Európa-bajnokság után szerencsére tudott egy rövidebb pihenőt tartani, amire szüksége is volt, mert fizikailag, mentálisan és érzelmileg is kimerültnek érezte magát. Utána viszont, amikor újra elkezdődtek az edzések, meglepetten tapasztalta, hogy sikerült minden tekintetben feltöltődnie, felfrissülnie, és mivel sikeres volt az Eb-felkészülés, így továbbra is remek formában van.

A sportoló elárulta, jelenleg az a terv, hogy a felkészülést kitolják szeptember közepéig, az Atlétikai Világdöntőig. Megemlítette, hogy a vegyes váltót az Európa-bajnokságon próbálták ki először élesben, így az edzések során többek között ezt tervezik csiszolgatni, finomítani. Így reményei szerint szeptember 11-én, 12-én és 13-án a megnevezett versenyszámokban jobb időt fut majd, mint a szezonban korábban bármikor.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes interjú augusztus 28-án, pénteken 19:30 után lesz hallható az InfoRádió Ötkarika című műsorában.

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Kezdőlap    Sport    Pihenő után újra feltöltődött Takács Boglárka – döntőt céloz a Világdöntőn

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