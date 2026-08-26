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Nyitókép: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Ki volt a Premier League eddigi legjobb menedzsere?

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A múlt hét végén megkezdődő Premier League immár a 35. a sorozat történetében, talán ez is inspirálta a BBC szakíróját, elemzőjét, hogy választ keressen a megválaszolhatatlan kérdésre: ki volt a PL eddigi legjobb menedzsere.

Alex Bysouth azt írja, hogy a menedzserek rangsorolásáról van szó, a bajnoki címek jó kiindulópontot jelentenek.

A Premier League-korszakban mindössze négy szakvezetőnek sikerült egynél több címet szereznie, ők kerültek a lista élére. De szempont az is, ki milyen sok meccsen dolgozott az angol elitben 1992 óta. Kiemeli David Moyes-t, aki 755 mérkőzésen irányított csapatot a Premier League-ben – nála többel csak Arsène Wenger (828) és Sir Alex Ferguson (810) büszkélkedhet.

A győztes mérkőzések számát tekintve is Moyes áll a harmadik helyen a liga történetében; igaz, az Evertonnál, a Manchester Unitednél, a Sunderlandnél és a West Hamnél szerzett 291 sikere jócskán elmarad Wenger az Arsenalnál elért 476, illetve Ferguson a Unitednél jegyzett 528 győzelmétől.

Pep Guardiola (261) megközelíti ebben Moyest, pedig alig feleannyi mérkőzésen ült a kispadon. Harry Redknapp a negyedik legtöbb mérkőzést (641) és az ötödik legtöbb győzelmet (236) tudhatja magáénak, emellett az ötödik helyen áll a csapatai által szerzett gólok számát (818) tekintve is.

Két edző számlál még legalább kétszáz győzelmet a Premier League-ben: José Mourinho (217) és Jürgen Klopp (209).

Pep Guardiola a mérkőzései 70,2 százalékát megnyerte, még három edző mutatója jobb hatvan százaléknál: Sir Alexé (65,2), Jürgen Kloppé (62,6) és Mikel Artetáé (60,1), aki egy remek szezonnal jóval előrébb léphet. José Mourinho majdnem elérte a hatvanas (59,8).

Kiemelkedő Mauricio Pochettinónak az eredménye, aki a 2016–2017-es szezonban a klub történetének legjobb Premier League-helyezéséhez – a második helyhez – segítette a Spurst, emellett pedig a Southamptont és a Chelsea-t is irányította. Az argentin szakember az egyetlen olyan menedzser – a legalább 100 mérkőzésen közreműködők közül –, aki bár bajnoki címet nem nyert, Premier League-pályafutása során mégis a mérkőzései több mint felét megnyerte.

Három menedzser csapata produkált a szerzett gólok tekintetében kettőnél magasabb átlagot, megint csak a legalább 100 mérkőzésen szerepelteket tekintve. Nem meglepő a sorrend: Guardiola (2,38), Klopp (2,14), Sir Alex (2,01). Mourinho nincs az első tízben.

A legalább 100 mérkőzésen a PL-ben dolgozó menedzserek közül Roberto Mancini csapata kapta a legkevesebb gólt (0,83-as átlag mérkőzésenként), ezen a listán José Mourinho a második (0,84), Pep Guardiola pedig a harmadik (0,86). Még a tizedik Jürgen Klopp átlaga (0,99) is jobb egynél.

Bysouth szerint ahhoz, hogy valaki felkerüljön a tízes listára, Premier League-bajnoki címet kell nyernie. Ezt összesen 13 menedzsernek sikerült elérnie, ami azt jelenti, hogy hárman végül kimaradnak a sorból.

Úgy döntött, az egyik kieső Arne Slot, aki egy nagyon jó és egy ahhoz képest nagyon rossz idényt töltött az angol élvonalban.

A másik Manuel Pellegrini, akinek a Manchester Citynél elért mérlege lenyűgöző volt, mielőtt átadta volna a helyét Guardiolának. Az ott töltött három év, valamint a West Hamnél eltöltött 17 hónap alatt elért, mérkőzésenkénti 1,92-es gólátlaga az ötödik legjobb azon menedzserek között, akik legalább száz mérkőzésen irányították csapatukat.

A West Hamnél azonban hatalmas összegeket költött, mégis drámai mélyrepülésbe kezdett a gárda – így „a Mérnök” becenévre hallgató szakember, egyébként az egyetlen Európán kívülről származó bajnokedző, végül lemarad a listáról.

Ugyanez a sors jutott Antonio Conténak is, akinek a Chelsea-nél és a Spursnél is voltak kiemelkedő sikerei, de mély hullámvölgyei is. Helyettük – írta Alex Bysouth – az az edző került a listára, aki Európa mind az öt topligájában bajnoki címet szerzett: Carlo Ancelotti.

A győztest így ünnepelte Alex Bysouth: „A Premier League első két évtizedét egyetlen ember uralta. Sir Alex Ferguson 13 bajnoki címet szerzett, és képes volt folyamatosan újjáépíteni csapatát, hogy a Manchester Unitedet az angol labdarúgás csúcsán tartsa – kezdve Eric Cantonától az 1999-es triplázó gárdán át egészen a Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney és Carlos Tévez alkotta támadóhármasig.

Még azután is, hogy Ronaldo 2009-ben a Real Madridhoz igazolt, Tévez pedig átállt a városi riválishoz, Ferguson egészen a 2013-as visszavonulásáig folytatta a trófeák gyűjtését.

Rekordot jelentő bajnoki címeinek száma több mint a duplája annak, amennyit bármely más menedzser szerzett az angol férfi élvonal történetében – nem csupán a Premier League-ben; a listán őt követő Guardiola, a liverpooli Bob Paisley és az Aston Villát irányító George Ramsay egyaránt hat-hat címmel rendelkezik. Mindez vitathatatlanul az első számú szakemberré teszi Fergie-t.”

Az első tíz sorrendje:

10. Carlo Ancelotti

9. Mikel Arteta

8. Roberto Mancini

7. Sir Kenny Dalglish

6. Claudio Ranieri

5. Jürgen Klopp

4. José Mourinho

3. Arsène Wenger

2. Pep Guardiola

1. Sir Alex Ferguson

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Ki volt a Premier League eddigi legjobb menedzsere?

Ki volt a Premier League eddigi legjobb menedzsere?

A múlt hét végén megkezdődő Premier League immár a 35. a sorozat történetében, talán ez is inspirálta a BBC szakíróját, elemzőjét, hogy választ keressen a megválaszolhatatlan kérdésre: ki volt a PL eddigi legjobb menedzsere.
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