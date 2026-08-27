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Szabó Álmos úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Amikor Milák Kristóf „beindul” – Szabó Álmos edzője elmondta, hogyan működik a képlet

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Kedvezett a párizsi úszó-Európa-bajnokság menetrendje Milák Kristófnak – mondta az InfoRádióban edzője, Szabó Álmos. A kétszeres olimpiai aranyérmes nyert 100 méter pillangón, majd a 4-szer 100 méteres férfi gyorsváltót is győzelemhez segítette azután, hogy előtte 100 gyorson bronzérmes lett. Szabó Álmos arról is beszélt, hogy miért működhet a párosuk Milák Kristóffal.

A 2026-os párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeit augusztus 10. és augusztus 16. között rendezték meg. Milák Kristóf sűrű programot teljesített, több érmet is begyűjtve. Edzője elmondása szerint Milák Kristóf általában a versenyek közepén „indul be”, így a hosszú program miatt sejthető volt, hogy a harmadik, negyedik nap lesz, amikor nagyot fog alkotni. Szabó Álmos szerint a kiírás ebből a szempontból tökéletesen alakult, mert jó napra esett a „lényeg”.

Mint mondta, az augusztus 11-i 50 pillangó egyfajta bemelegítő szám volt a kontinensviadal elején, ahol ugyan Milák Kristóf megjavította az egyéni rekordját – 22.84-es idővel a hatodik helyen végzett –, de a szakember szerint ebben a számban még sokat kell fejlődnie a tanítványnak, mert a jelenlegi pillangóúszó technikája az nem teljesen ideális az 50-hez, „úgyhogy azon még bőven lesz mit csiszolni, de kezdésnek jó volt”.

Aztán következett másnap a 100 méter gyors – idézte föl az úszóedző az InfoRádió Aréna című műsorában –, amivel kapcsolatban jó megérzései voltak; a királyszámban 46.87 másodperces, kiváló idővel végül harmadik lett Milák Kristóf. Majd a harmadik-negyedik napon valóban beindult, először 100 méter pillangón, majd a 4 × 100 méteres férfi gyorsváltóban is aranyérmet nyert.

Hogy mitől működik a Milák Kristóf–Szabó Álmos páros, azzal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bár nem olyan egyszerű, de alapvetően egy ösztönös dologról van szó; külön recept nincs, simán úgy érzi, hogy passzolnak, vagyis jó a kémia köztük. Szerinte mindketten tiszteletet éreznek egymás iránt, még ha ez nincs is kimondva, ami működik és erre alapoznak. „Nem tudom, hogy ez a kulcs-e, de az tény, hogy ő mindenben nagyon hallgat, és bízik bennem, hál' Istennek. Ez fordítva is így van” – fogalmazott.

Szabó Álmos elmondása szerint barátságuk Milák Kristóffal régre tekint vissza, már akkor viszonylag jó kapcsolatot ápoltak, amikor még Selmeci Attila volt az edzője. „Ez nem jelenti azt, hogy mi állandóan beszélgettünk, amikor volt lehetőségünk, váltottunk néhány szót, de úgy volt közös hangunk akkor is” – magyarázta.

Egyetértett azzal, hogy már 2017-ben, amikor a budapesti világbajnokságon 100 pillangón ezüstérmes lett, mindenki biztosra vehette, hogy Mikák Kristóf szenzációs tehetség, de mint fogalmazott, akkor még csak egy „gyerek Kristóf volt, most pedig már egy felnőtt emberről beszélünk”, aki azóta is rengeteget fejlődött. Szerinte Milák Kristóf tehetség faktorai elképesztőek, ami már az utánpótláskorban is megmutatkozott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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Amikor Milák Kristóf „beindul” – Szabó Álmos edzője elmondta, hogyan működik a képlet

Amikor Milák Kristóf „beindul” – Szabó Álmos edzője elmondta, hogyan működik a képlet

Kedvezett a párizsi úszó-Európa-bajnokság menetrendje Milák Kristófnak – mondta az InfoRádióban edzője, Szabó Álmos. A kétszeres olimpiai aranyérmes nyert 100 méter pillangón, majd a 4-szer 100 méteres férfi gyorsváltót is győzelemhez segítette azután, hogy előtte 100 gyorson bronzérmes lett. Szabó Álmos arról is beszélt, hogy miért működhet a párosuk Milák Kristóffal.
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