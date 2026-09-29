Napokig tartotta fogva a nőt, hogy Ausztriába vigye prostinak

A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte.

Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett öt nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség vádiratában a férfi 12 év 6 hónap fegyházbüntetésére tett indítványt, az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.