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Nyitókép: guinevra/Getty Images

Több ezer milliárddal módosította idei tervét az ÁKK

InfoRádió / MTI

Módosítja 2026-os éves finanszírozási tervét az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK), erre a korábban tervezettnél magasabb költségvetési hiány és a várhatóan decemberben beérkező uniós források előfinanszírozása miatt van szükség – jelentette be Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója.

A kedvezőtlen külső környezet ellenére mindhárom pillérben – intézményi forint- és deviza-, valamint lakossági piac – erős volt a kereslet. Júniusig 200 bázisponttal estek a felárak és a hozamok, azóta a felárak stabilan követik a fejlett piaci hozamakat

Elmondta, hogy az idei tervezett nettó kibocsátási tervét 8717 milliárd forintra emelte az ÁKK az eredetileg tervezett 5445 milliárd forintról. A magasabb nettó kibocsátás részben a magasabb nettó finanszírozási igény fedezetéül szolgál, részben pedig a likvid eszközök állományának korábbi tervet meghaladó mértékű növelése, ami a mintegy 2200 milliárd forintnyi, várhatóan év végén beérkező európai uniós forrás előfinanszírozási igényéből fakad. Az RRF- (Recovery and Resilience Facility - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) programok jelentős részének tényleges megvalósulása a következő években várható. Addig a költségvetés által megelőlegezett forrás pénzeszköz formájában a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Vonatflotta Zrt. rendelkezésére áll.

Tardos Gergely tájékoztatása szerint a kormány augusztusban 1665 milliárd forinttal 7110 milliárd forintra emelte a 2026-os költségvetés pénzforgalmi hiányát, és a kincstári likviditás júliusra 5500 milliárd forintra, rekordszintre emelkedett.

Augusztus végéig a korábban tervezett 5445 milliárd forintos nettó kibocsátási terv csaknem 140 százaléka teljesült, míg az új, aktualizált, 8717 milliárd forintos nettó kibocsátási terv augusztus végére 87 százalékban teljesült.

A módosított finanszírozási tervben a teljes bruttó kibocsátási terv 16 391 milliárd forintról 20 414 milliárd forintra emelkedett, ez a GDP 20 százaléka. Ezen belül 3621 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 421 milliárddal a deviza forrásbevonás.

Az intézményi forintpiacon az ÁKK az év egészére 7392 milliárd forint bruttó kibocsátással számol, ez 1796 milliárd forintos növekedés az eredeti tervekhez képest.

A lakosság által vásárolt forint-állampapírok bruttó kibocsátási terve 5335 milliárd forintról 5634 milliárd forintra emelkedett.

Augusztus végéig 3773 milliárd forint értékben valósult meg aukciós kibocsátás. Az aukciók átlagos fedezettsége 2,2-szeres volt, az aukciós átlaghozamok pedig néhány aukció kivételével a tervezett hozamok alatt alakultak.

A lakossági piacon az eredetileg 1000 milliárd forintra tervezett nettó finanszírozás már július elején teljesült – fogalmazott a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a kamatok az intézményi piac hozamesését követték és megfigyelhető, hogy a kereslet a fix kamatozású kötvények irányába tolódott.

Az ÁKK helyszínen kiosztott közleménye szerint az adósságkezelő júliusban, augusztusban és szeptemberben közel 400 milliárd forint értékben vásárolt vissza korábban kibocsátott, legalább 6 százalékos kamatozású lakossági állampapírokat, ezzel jelentős kamatkiadást megtakarítva. Mint írták, forgalmazóknál az elmúlt időszakban felhalmozódott lakossági állampapírok visszavásárlásával csökkenhet a lakossági állampapírok állománya.

Az ÁKK idén három nemzetközi devizakötvény-kibocsátást hajtott végre, és összesen 7,5 milliárd euró értekben vont be forrást magas kereslet mellett. Tardos Gergely jelezte: az ÁKK az év hátralévő részében nem tervez újabb aukciókat.

Az év hátralévő részében a finanszírozási stratégia érdemi változásával nem számolnak, és a benchmarkokban sem történt változás, a devizaadósság aránya továbbra is a 30 százalékos, plusz-mínusz 3 százalékpontos sávban alakulhat.

Az ÁKK közleményében kitérnek arra, hogy korábbiak ellentétben, a SAFE (uniós védelmi beruházási eszköz – Security Action for Europe) hitelelőleg lehívásával nem számolnak.

A sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva, Tardos Gergely elmondta, hogy az elmúlt időszak hozamcsökkenésének köszönhetően a GDP-hez viszonyított éves kamatteher akár egy százalékponttal is mérséklődhet a jelenlegi 4 százalékról, ami mintegy 1000 milliárd forintos megtakarítás, és a hozamkonvergenciával párhuzamosan a kamatteher idővel megfeleződhet. Szólt arról is, hogy bár konkrét hiánycél számok nem ismertek, várhatóan az ideinél jóval kisebb lesz a jövő évi költségvetés éves finanszírozási igénye.

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