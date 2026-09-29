Tanáraira és iskolatársaira támadt éles tárggyal egy általános iskolai tanuló Szlovákiában

A támadásról szóló információkat a mentőszolgálat és a rendőrség is megerősítette a TASR szlovák hírügynökségnek. A mentőszolgálat két mentőegységet és két mentőhelikoptert is küldött a helyszínre. A rendőrség szerint a helyzetet ellenőrzésük alá vonták, de egyelőre további információkat nem közöltek.

Sajtóközlések szerint a támadás kedd reggel a tanítás kezdetekor történt. Az elkövető egy nyolcadikos általános iskolás fiú, aki egy éles tárggyal támadt iskolatársaira és a tanárokra. A támadót később lefogták.

A cas.sk hírportál információi szerint a támadásban két tanárnő és egy diáklány sebesült meg, sérüléseik komolyak, de egyikük sincs életveszélyben. A zsolnai kerületi rendőrség szóvivője az aktuality.sk hírportálnak nyilatkozva azt mondta: a támadásnak két sebesültje van.

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