Tömegkarambol történt az M0-son

Az érintett útszakaszon a külső és a leállósávon halad a forgalom.
Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás 3-4 kilométeres.
Tömegbaleset bénította meg az M0-st
Az érintett útszakaszon a külső és a leállósávon halad a forgalom.
Az Útinform tájékoztatása szerint a torlódás 3-4 kilométeres.
Tömegbaleset bénította meg az M0-st
Az orvosok kétharmadát próbálta valaki ismeretség alapján befolyásolni az elmúlt egy évben, miközben a hálapénz a 2021-es tiltás óta a korábbi szint töredékére csökkent – derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közel kétezer orvos részvételével készült kutatásából. A válaszok alapján a borítékos rendszer nagyrészt visszaszorult, a protekció, a kapcsolati előnyök és a magán- és közszféra összefonódása viszont továbbra is meghatározza az egészségügy működését. A válaszadók többsége indokoltnak tartaná, hogy közfinanszírozás szabályozott módon kiterjedjen a magánellátás egyes formáira.
A FIFA azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy félretájékoztatási kampányt folytat, és megpróbálja befolyásolni a közelgő elnökválasztást.
The secretary of state, who did not provide further details, was speaking to US media after five men arrested on suspicion of terror offences were released on bail.