Gyorshajtási rekord lehet, amennyivel ez a francia száguldott, akár le is csukhatják érte

Elképesztő, 312 km/órás sebességgel száguldott egy Porsche 911 sofőrje Franciaországban, egy olyan autópályán, ahol legfeljebb 130 km/órával lehetett volna haladni – írja a hvg.hu. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshatással korábban még nem volt dolguk.

A kirívó eset az A40-es autópályán történt, Felső-Savoya megyében, szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A svájci állampolgárságú sofőr 312 km/órás tempónál másodpercenként csaknem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint egy másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg.

Az eset kapcsán a francia rendőrség leszögezte: a közút nem versenypálya, a következményeket pedig vállalni kell. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie.

A francia sajtó szerint minden idők legsúlyosabb, Franciaországban mért sebességtúllépéséről lehet szó. A férfinak bíróság előtt kell felelnie, ahol akár három hónap szabadságvesztést és 3750 eurós, mintegy 1,4 millió forintos pénzbírságot is kiszabhatnak rá.