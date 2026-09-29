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A X. kerületi Rákos vasútállomáson felborult, veszélyes, gyúlékony anyagot tartalmazó tartályvagonok.
Nyitókép: Infostart

Még mindig zajlik a Rákos vasútállomáson megsérült tartályvagonok tartalmának átfejtése – képek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A hétfői baleset következtében több négyzetméternyi területre kiszivárgott a tartályban lévő petróleum. A kőolaj-származék biztonságos átfejtését a tűzoltók védősugarakkal biztosítják. Továbbra is késésekre, fennakadásokra lehet számítani a vasúti közlekedésben.

Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson – közölte a katasztrófavédelem kedd reggel a Facebook-oldalán. A Mávinform közlése szerint továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban.

Közleményében az FKI felidézte, hogy kisiklott és felborult egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija hétfő délután a Budapest X. kerületében lévő Rákos vasútállomáson, egy tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették.

A tűzoltók védősugarakkal biztosítják és felügyelik a petróleum biztonságos átfejtését, amely jelenleg is tart – írta a katasztrófavédelem kedd reggel.

A Mávinform a baleset kapcsán azt közölte, hogy Rákos vasútállomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt kedden is változásokra kell számítani.

Az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest-Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Budapest (Örs vezér tere) és Pécel között a BKK 169E járatát is javasolják, melyen a vonatjegyek is érvényesek - írta a Mávinform, hozzátéve, hogy Rákosmente térségéből a BKK 97E járatán és a 2-es metrón (a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között) is elfogadják a vonatjegyeket. A gödöllői utasoknak a H8-as HÉV-et is ajánlják, mely napközben is hosszabb szerelvényekkel közlekedik.

A G60-as, Z60-as vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Sülysáp-Budapest között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, de 20-30 perces késésekre lehet számítani.

Közölték azt is, hogy a miskolci és a debreceni fővonalon a feláras vonatokat helyjegy nélkül is igénybe lehet venni.

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Kezdőlap    Belföld    Még mindig zajlik a Rákos vasútállomáson megsérült tartályvagonok tartalmának átfejtése – képek

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