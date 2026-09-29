Aki szeretne 1 százalékot, annak szerdáig van ideje

Szeptember 30-ig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A regisztrációhoz szükséges 26EGYREG jelű adatlap az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el.

A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1 százalékos felajánlásokban. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk EGYREG-adatlapot.

A leggyakori hiányosság a kiutalásra szánt bankszámlaszám bejelentésének elmaradása, ennek bejelentésére szintén a 26EGYREG adatlap szolgál - hangsúlyozta a NAV.

A 2026-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján – tették hozzá.

A 2026. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásakor a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő - figyelmeztetett a hivatal.