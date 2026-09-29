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Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezetõ-helyettese a heti parlamenti aktualitásokról tart sajtótájékoztatót az Országház sajtótermében 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Késik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: mutatjuk az új időpontot

Infostart / MTI

Két héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza Párt. Az erről szóló módosítást Melléthei-Barna Márton (Tisza) nyújtotta be az Országgyűlésnek, annak értelmében a jogszabály október 20. helyett november 4-én lépne hatályba.

A párt sajtóosztálya kedden azt közölte az MTI-vel: a kéthetes halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezettnél több időt vesz igénybe. A módosítás biztosítja, hogy az érintett iratanyag teljeskörű áttekintése megtörténjen, és a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen – tették hozzá.

A módosítás elfogadása esetén 2026. november 4-től egy online felületen fokozatosan megismerhetőek lesznek a dokumentumok, erkölcsi elégtételt nyerhetnek a kommunista rendszer áldozatai – fogalmaztak. Egyúttal arra is emlékeztettek, hogy a nyilvánosságra hozott adatok megismeréséért az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára felel.

A jogszabályt szeptember közepén fogadta el a parlament 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó szavazattal. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott.

A módosítás megerősíti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerepét, mint a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője. A levéltár feladata nemcsak az iratok megőrzése lesz, hanem azok feldolgozása, digitalizálása, a kutathatóság elősegítése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is.

Emellett korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Egyszerűbbé válik az eljárás, bővülnek a hozzátartozók jogosultságai és lehetővé válik, hogy a megfigyelt személy megismerhesse a vele kapcsolatban eljáró, állambiztonsággal együttműködő személyek és hivatalos hivatásos alkalmazottak személyazonosságát.

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Kezdőlap    Belföld    Késik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala: mutatjuk az új időpontot

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