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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke sajtóértekezleten, miután újjáválasztották a szövetség 69. kongresszusán Párizsban 2019. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Gianni Infantino felülvizsgálatot rendelt el a FIFA forrásai ügyében

Infostart / MTI

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke azt követően rendelte el a vizsgálatot, hogy a több térséget is magába foglaló CONCACAF-zóna elnöke több milliárd dollár többletforrást kért tőle.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke felülvizsgálatot rendelt el a nemzeti szövetségeknek szánt többletforrások elosztására vonatkozó javaslatok ügyében, miután az európai (UEFA), valamint az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget összefogó CONCACAF-zóna elnöke összesen 2,1 milliárd dollár kifizetését kérte a szervezet tartalékaiból.

Aleksander Ceferin UEFA- és Victor Montagliani CONCACAF-elnök két hete szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból.

A FIFA-elnök szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget nem hagynak jóvá, és többletfinanszírozásra vonatkozó javaslatok október 15-én kerülnek a FIFA Tanácsa elé értékelésre.

„Amíg az értékelés és a szükséges jóváhagyások le nem zárulnak, egyetlen előzetes számadat, összeg sem tekinthető a tagszövetségek felé vállalt vagy jóváhagyott kötelezettségvállalásnak”

– írta. Az UEFA és a CONCACAF elnökei általi felszólítás előzménye, hogy Infantino a nyári világbajnokságot követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére a támadások kereszttüzébe került 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

Ceferin és Montagliani azzal érvelt, hogy a többletforrás folyósításához nincs szükség magántőke bevonására.

A két elnök azt is javasolta, hogy a konföderációk közösen végezzenek elemzést és állapodjanak meg közvetlenül a tagszervezeteknek járó tartalékösszegről, aztán pedig a kifizetésekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a FIFA döntéshozói elé a FIFA-tanács következő ülésén.

Ceferin és Montagliani hangsúlyozta, a tartalékok összege akkor sem csökkenne 1,5 milliárd dollár alá a 2027-2030-as ciklusban, ha a FIFA valóban folyósítana 10-10 millió dollárt a nemzeti szövetségeknek.

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