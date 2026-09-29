Kézilabda, lósport, az elmaradhatatlan foci és egyebek – sport a tévében

Az orvosok kétharmadát próbálta valaki ismeretség alapján befolyásolni az elmúlt egy évben, miközben a hálapénz a 2021-es tiltás óta a korábbi szint töredékére csökkent – derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közel kétezer orvos részvételével készült kutatásából. A válaszok alapján a borítékos rendszer nagyrészt visszaszorult, a protekció, a kapcsolati előnyök és a magán- és közszféra összefonódása viszont továbbra is meghatározza az egészségügy működését. A válaszadók többsége indokoltnak tartaná, hogy közfinanszírozás szabályozott módon kiterjedjen a magánellátás egyes formáira.