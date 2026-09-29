Kézilabda, lósport, az elmaradhatatlan foci és egyebek – sport a tévében

Sport 1
12.00: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Zamalek SC-EC Pinheiros
14.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Barcelona-Muntada
16.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Veszprém-Burgan SC
18.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Füchse Berlin - al-Ahli SC
21.00: Baseball, MLB, rájátszás, wild card-mérkőzés
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Sencsen Open
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Csehország-Anglia
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Horvátország
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Skócia-Svájc
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Luxemburg-Izland