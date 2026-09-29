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Futball a tévében
Nyitókép: pexels.com

Kézilabda, lósport, az elmaradhatatlan foci és egyebek – sport a tévében

Infostart / MTI

Ma is rengeteg közvetítés közül választhatnak a sport szerelmesei.

Sport 1

12.00: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Zamalek SC-EC Pinheiros

14.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Barcelona-Muntada

16.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Veszprém-Burgan SC

18.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Füchse Berlin - al-Ahli SC

21.00: Baseball, MLB, rájátszás, wild card-mérkőzés

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Sencsen Open

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Csehország-Anglia

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Horvátország

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Skócia-Svájc

Match 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Luxemburg-Izland

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Kezdőlap    Belföld    Kézilabda, lósport, az elmaradhatatlan foci és egyebek – sport a tévében

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