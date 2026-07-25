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Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés: összehangoltabb, sűrűbb járatok, és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Éjjel-nappal – várva várt bejelentéssel jelentkezett Vitézy Dávid

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Augusztus 1-jétől tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás – közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán szombaton.

Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta: a járatokat az utolsó metrókhoz és a HÉV-ek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják.

Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-étől indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva.

Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól.

Szintén újdonság, hogy Újpest Városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként.

Az utolsó H5-ös HÉV-től is bővítik a csatlakozásokat; Pomáztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul.

Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik.

Az éjszakai agglomerációs közlekedés bővítésének köszönhetően egészen Dabasig lehet utazni augusztustól, és közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között is.

A Budapest–Belgrád vasútvonal megnyitásáig a Dunaharaszti–Taksony–Dunavarsány–Délegyháza útvonalon haladva Kiskunlacháza után még Dömsöd is elérhető válik.

A 150-es vasútvonal elindulását követően pedig a busz Taksony–Dunavarsány–Délegyháza helyett Bugyi érintésével közlekedik majd.

A részletes menetrend a MÁV-csoport oldalain érhető majd el – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Éjjel-nappal – várva várt bejelentéssel jelentkezett Vitézy Dávid

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