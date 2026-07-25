Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé

Új trend, hogy a nyaraláson is teljesítményt szeretnénk felmutatni, akár önfejlesztést végezni, vagy új készségeket tanulni kikapcsolódás közben – mondta Bereczki Enikő. A generációkutató szerint ez minden generációt érint.

Mint mondta, „egy 2026-os felmérés, amely egy nagy reprezentatív utazói mintán készült, azt mutatja, hogy az európaiaknak közel a fele azt tervezi, hogy a szabadságát valamilyen új készség fejlesztésére – ha nem is elsajátítására, de fejlesztésére – fordítja. Ez lehet nyelvtanulás, kerámiázás, részvétel egy búvártanfolyamon... A trend élén egyértelműen a Z-generáció, az 1996-2009 között születők nemzedéke áll.”

A kutató szerint ez komoly problémát okozhat, mert bár pozitív tendencia is lehet az, hogy valaki szeretne tanulni a nyaralás alatt, sokaknak nagyon fontos lenne az édes semmittevés a vakáció idején, ugyanis ez a strukturálatlan idő nem elvesztegetett idő. Több kutatás szerint az „unalom” – megfelelő környezetben – hozzájárulhat ahhoz, hogy feltöltődjünk, megelőzzük a kiégést.

Hogyha erre az önfeledt időtöltésre nincsen lehetőség, akkor az hosszú távon egyértelműen erősítheti, katalizálhatja a kiégést, ronthatja a munkahelyi teljesítményt.

Bereczki Enikő kifejtette: „a közösségi média erősíti, hogy a nyaralás már nem csak személyes élmény, reprezentálni is kell az online térben, és ez fokozza a teljesítménykényszert. Nemcsak a Z-generáció számára, hanem mindenkinél, aki használja a közösségi médiát. Leginkább azokat a pillanatokat osztjuk meg, amelyben boldogok vagyunk, sikeresnek tűnünk, vagy irigylésre méltónak mutatnak bennünket, így könnyen létrejöhet egy idealizált énkép. Ez nem feltétlenül hamis, de gyakran csak a valóság egy nagyon gondosan kiválasztott szeletét mutatja. A probléma akkor kezdődik, amikor ez a virtuális kép fontosabbá válik, mint a valódi személyiségünk.”

A kutató szerint segítség lehet, ha nem tervezzük meg az utazás minden percét előre, nem zsúfoljuk teli programokkal, és ha nem tudjuk éppen a tervhez tartani magunkat, mert kifáradunk, akkor fontosabb a saját energiaszintünkhöz való igazodás, mint a terv.

Keressük azt, ami valóban feltölt, mert nem mindenkinek ugyanaz a pihenés. Lehet, hogy valakinek éppen megfelelő egy új készség megtanulása, de ha valakinek csendre, olvasásra van szüksége, akkor hagyjon erre időt – tanácsolta.

Az is fontos a kutató szerint, hogy

megéljük a nyugodt pillanatokat, és csak később dokumentáljuk a közösségi felületeken, hogyha szeretnénk egyáltalán.

Azért is hasznos az internetes csend, hiszen biztonság szempontjából is jobb, ha nem küldünk üzenetet arról, hogy mikor hagyjuk el az otthonunkat – emelte ki végezetül Bereczki Enikő generációkutató az InfoRádióban.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.