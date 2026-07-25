Üdülőtábort érhetett véres dróntámadás

Az Azovi-tenger partján, Melitopol közelében lévő kirilivkai üdülőtelepet ért támadásról Balickij a Telegram közösségi platformon számolt be.

„Az ellenség látta és megértette, hogy kit vesz célba” – hangsúlyozta a kormányzó, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. A bejegyzésben kiemelte, hogy

a 11 halott között négy gyerek is volt, és a sebesültek között is vannak gyerekek.

Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az incidenssel kapcsolatban - közölte a RIA orosz állami hírügynökség.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "terrorcselekménynek" minősítette az ukrán erők polgári idegenforgalmi célpontok elleni csapásait.

A kijevi illetékesek egyelőre nem reagáltak a vádakra.

Oroszország és Ukrajna is tagadja, hogy a 2022. februárban Ukrajna ellen Oroszország által indított háborúban polgári célpontokat támadtak volna.