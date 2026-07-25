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Katonai kamikaze drón repül egy vidéki táj felett.
Nyitókép: Getty Images/Olena Bartienieva

Üdülőtábort érhetett véres dróntámadás

Infostart / MTI

Tizenegy halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni péntek éjszakai dróntámadásnak Zaporizzsja orosz fennhatóság alatt álló részén - közölte szombaton Jevgenyij Balickij, a régió Oroszország által kinevezett kormányzója.

Az Azovi-tenger partján, Melitopol közelében lévő kirilivkai üdülőtelepet ért támadásról Balickij a Telegram közösségi platformon számolt be.

„Az ellenség látta és megértette, hogy kit vesz célba” – hangsúlyozta a kormányzó, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. A bejegyzésben kiemelte, hogy

a 11 halott között négy gyerek is volt, és a sebesültek között is vannak gyerekek.

Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az incidenssel kapcsolatban - közölte a RIA orosz állami hírügynökség.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "terrorcselekménynek" minősítette az ukrán erők polgári idegenforgalmi célpontok elleni csapásait.

A kijevi illetékesek egyelőre nem reagáltak a vádakra.

Oroszország és Ukrajna is tagadja, hogy a 2022. februárban Ukrajna ellen Oroszország által indított háborúban polgári célpontokat támadtak volna.

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