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Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni elnök (b) orosz partnerét, Vlagyimir Putyint fogadja az asztanai Függetlenség palotájában 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

Erre aligha számított Putyin: meglepő kijelentést tett az orosz elnök társaságában a szövetségese

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a kazah államfő szombaton a szibériai Omszkban, a kétoldalú tárgyalásuk előtti beszélgetésen, amelyet az orosz televízió is közvetített.

„Senki sem tudja mi lehet a kiút a jelenlegi helyzetből, mert az orosz és az ukrán félnek is megvan az álláspontja. Másfelől nézve viszont most is fennáll annak a lehetősége, hogy befagyasszuk ezt a konfliktust” – mondta Kaszim-Zsomart Tokajev a mellette helyet foglaló Vlagyimir Putyinnak.

„Nagyon sajnálatos, hogy fiatalok halnak meg, tehát ezt le kellene állítani”

– tette hozzá.

Majd kijelentette hogy a háborút kiváltó okok sokak számára, így például a kazahok számára sem teljesen érthetőek. Míg az Örményország és Azerbajdzsán közötti háborúk kiváltó okai „világosak voltak, az orosz–ukrán konfliktus esetében ezt sokkal nehezebb megérteni” – mondta Tokajev.

A kazah elnök ezután azt javasolta orosz hivatali kollégájának, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz–ukrán megállapodásokhoz, és „induljanak el a régóta várt béke irányába”.

Vlagyimir Putyin válaszában ígéretet tett arra, hogy a tárgyalások során tájékoztatni fogja Tokajevet a konfliktus fejleményeiről.

Kazahsztán Oroszország szövetségesének számít, de soha nem nyilatkozott támogatóan a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban.

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Kezdőlap    Külföld    Erre aligha számított Putyin: meglepő kijelentést tett az orosz elnök társaságában a szövetségese

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