Erre aligha számított Putyin: meglepő kijelentést tett az orosz elnök társaságában a szövetségese

„Senki sem tudja mi lehet a kiút a jelenlegi helyzetből, mert az orosz és az ukrán félnek is megvan az álláspontja. Másfelől nézve viszont most is fennáll annak a lehetősége, hogy befagyasszuk ezt a konfliktust” – mondta Kaszim-Zsomart Tokajev a mellette helyet foglaló Vlagyimir Putyinnak.

„Nagyon sajnálatos, hogy fiatalok halnak meg, tehát ezt le kellene állítani”

– tette hozzá.

Majd kijelentette hogy a háborút kiváltó okok sokak számára, így például a kazahok számára sem teljesen érthetőek. Míg az Örményország és Azerbajdzsán közötti háborúk kiváltó okai „világosak voltak, az orosz–ukrán konfliktus esetében ezt sokkal nehezebb megérteni” – mondta Tokajev.

A kazah elnök ezután azt javasolta orosz hivatali kollégájának, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz–ukrán megállapodásokhoz, és „induljanak el a régóta várt béke irányába”.

Vlagyimir Putyin válaszában ígéretet tett arra, hogy a tárgyalások során tájékoztatni fogja Tokajevet a konfliktus fejleményeiről.

Kazahsztán Oroszország szövetségesének számít, de soha nem nyilatkozott támogatóan a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban.