A volt miniszterelnök pénteken érkezett meg a helyszínre, hogy beszédet mondjon a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. A repülőtéren többekkel is közös szelfit készített.
Három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről
„Voltunk, vagyunk, leszünk!” – ezzel a három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről.
Sűrű füst Pétervár felett, Ukrajna új célpontja: a legnagyobb orosz online áruház – videó
Hivatalos válaszKi védi Magyar Pétert és…?
Sport a tévébenMa eldől, kié lesz a pole pozíció a Magyar Nagydíjon
Tisza-kormány: az egészségügyi rendszernek tanulnia kell a hibákból
A pénteki nap is eseménydúsan telt a magyar államigazgatásban: a Paks II. Zrt. élére Ságodi Attilát nevezték ki, akitől Kapitány István miniszter a beruházás hatékony, átlátható és biztonságos megvalósítását várja. Az átvilágításokat követően menesztették a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét is. Az Amnesty International Magyarország azt kifogásolta, hogy az Országgyűlés a rendelkezésére álló 60 nap helyett már július 27-én megválasztaná az Alkotmánybíróság új tagját. Mindeközben hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációja miatt, miután az ügyészség felülbírálta a rendőrség korábbi elutasító döntését. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányzás szombati híreivel.
Dédanyáink titkos lekvárja, amiben tényleg megáll a kanál: Nemtudom szilvából készül, és a legjobb a máléhoz is
Van az az igazi házi szilvalekvár, amiben tényleg megáll a kanál. Aztán van, ahol kenyérre kenik, majd még tejföllel is megpakolják. De hogyan készült Szatmárban?
Firefighters battle to contain France and Spain wildfires as thousands more evacuated
A blaze near Madrid is "beyond the capacity" of firefighters to contain, Spanish officials say.