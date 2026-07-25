Meglepő helyről kapott gratulációt a Tisza-frakció

„Gratulálok. Sonnevend Pál kiváló jelölt” – írta a Facebook-oldalán Navracsics Tibor, az előző kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere, szúrta ki az Index.

A Tisza Párt azt követően jelölt új alkotmánybírót, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt Hende Csaba megbízatása a testületben – bár a Fidesz korábbi politikusa alkotmányjogi panasszal élt az őt eltávolító szabály miatt.

Az új jelölt, Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Sonnevend Pál dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, valamint alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.