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Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a járási hivatalvezetõk értekezletén Budapesten, a Magyar Királyi Lovardában 2025. október 7-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Meglepő helyről kapott gratulációt a Tisza-frakció

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A Tisza Párt szombaton bejelentette, hogy Sonnevend Pál alkotmány- és nemzetközi jogászt jelöli az Alkotmánybíróság tagjának. Navracsics Tibor is megszólalt a bejelentés után.

„Gratulálok. Sonnevend Pál kiváló jelölt” – írta a Facebook-oldalán Navracsics Tibor, az előző kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere, szúrta ki az Index.

A Tisza Párt azt követően jelölt új alkotmánybírót, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt Hende Csaba megbízatása a testületben – bár a Fidesz korábbi politikusa alkotmányjogi panasszal élt az őt eltávolító szabály miatt.

Az új jelölt, Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Sonnevend Pál dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, valamint alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

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A pénteki nap is eseménydúsan telt a magyar államigazgatásban: a Paks II. Zrt. élére Ságodi Attilát nevezték ki, akitől Kapitány István miniszter a beruházás hatékony, átlátható és biztonságos megvalósítását várja. Az átvilágításokat követően menesztették a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét is. Az Amnesty International Magyarország azt kifogásolta, hogy az Országgyűlés a rendelkezésére álló 60 nap helyett már július 27-én megválasztaná az Alkotmánybíróság új tagját. Mindeközben hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult az előző kormány Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációja miatt, miután az ügyészség felülbírálta a rendőrség korábbi elutasító döntését. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányzás szombati híreivel.

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