Dósa Dániel nagyot robbantott Hongkongban

A kiemeltként csak a főtáblán kezdő magyar tőröző az első fordulóban könnyedén múlta felül a katari Ali Ovaidát, majd legyőzte a júniusi Európa-bajnokságon bronzérmes orosz Anton Borodcsovot, aztán a hazaiak címvédőjét, Ryan Csoj Csun-jint, végül pedig a brazil Guilherme Toldónál is jobbnak bizonyult, így került a legjobb négy közé.

Ott a kétszeres Eb-harmadik és a tokiói olimpián is bronzérmes Alexander Choupenitchcsel mérkőzött meg. A cseh vívó a negyeddöntőben azt az orosz Jegor Barannyikovot győzte le, aki korábban Tóth Gergelyt és Szemes Gergőt is búcsúztatta. Dósa – aki először került egyéniben érmes pozícióba világversenyen – jól kezdett, 2–2 után aktívan ment előre, pontosak voltak a támadásai és a védései is. Ekkor a világranglistán ötödik Choupenitch kissé bizonytalannak tűnt, a folytatásban azonban – 5–7 után – nagyon feljavult, eredményesek voltak a támadásai, közben pedig egyre hatékonyabban védekezett, a nemzetközi rangsorban 16. helyezett ellenfele alig tudta eltalálni őt. Végül a cseh hét tus különbséggel nyert.

Dósa, a Törkevés harmincéves vívója Szemes Gergő egy évvel ezelőtti sikerét ismételte meg. Azt megelőzően férfi tőr egyéniben 1973-ban volt magyar érmes világbajnokságon, akkor Kamuti Jenő végzett a harmadik helyen Göteborgban. Magyar aranyérmest ebben a szakágban legutóbb 1957-ben avattak Fülöp Mihály jóvoltából.