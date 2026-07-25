Majdnem megfagyott az ország, rekordhideget mértek hajnalban

A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn.
Darázsfészekbe nyúl a miniszter, de szerinte nincs más út
A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn.
Új országos napi minimum-hőmérsékleti rekord dőlt meg: Lénárddarócon 4,6 fokig hűlt le a levegő.
Az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a nyári főszezonban az üzemanyag-ellátás egyenletes maradjon.
French firefighters battle a blaze heading towards Bordeaux while officials in Madrid say they face the "worst fire in the history of the region".