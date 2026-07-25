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Mosolygós nő a napsütésben
Nyitókép: Getty Images/Cavan Images

Majdnem megfagyott az ország, rekordhideget mértek hajnalban

Infostart / MTI

Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat reggel.

A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn.

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Szécsényi Gábor: megállíthatatlan a kínai autóipar, három kulcsdologban is élen járnak

Az utóbbi években szinte feltartóztathatatlan fejlődésnek indult a kínai autóipar, különösen az elektromos járművek területén jelentős az előretörés. Ennek okairól az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője, aki szerint kutatásban élen járnak, a gyártásuk olcsóbb, az akkumulátortechnológiában pedig óriásit léptek előre a kínaiak.
 

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