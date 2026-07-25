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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Lezárult a rendőrségi vizsgálat a százhalombattai intézkedés után történt halálesetről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem állapított meg jogszerűtlenséget a Százhalombattán rendőri intézkedést követően történt haláleset kapcsán a rendőrség által lefolytatott parancsnoki kivizsgálás – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata szombaton a police.hu oldalon.

A közlemény szerint Százhalombattán július 8-án a rendőrök egy gépkocsi vezetőjével szemben intézkedtek, aki zavartan viselkedett, aktívan ellenállt, ezért vele szemben kényszerítő eszközt alkalmaztak. A rendőrök az intézkedés után mentőt hívtak a férfihoz, akit kórházba vittek, de ott napokkal később elhunyt.

A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedés körülményeit a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az ügyészséggel a rendőrség szorosan együttműködik – közölték.

Az eset kapcsán Aba-Horváth István, az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólója és Dancs Mihály, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke csütörtöki közös közleményükben közölték: egyetlen szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésnek sem lehet olyan következménye, hogy valaki súlyos sérüléseket szenvedjen vagy életét veszítse.

Hangsúlyozták, minden állampolgár kötelessége a rendőri intézkedések során jogkövetően viselkedni, de a rendőrségnek minden esetben a szükségesség, az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia.

A roma vezetők üdvözölték, az ügyészségi vizsgálatot, ugyanakkor azt várják, hogy az eljárás gyors, teljes körű és minden befolyástól mentes legyen.

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