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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felszólal az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló törvény módosításáról tartott vitán az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Az Eximbank után újabb állami cégek kerülnek terítékre

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Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán szombaton.

A politikus azt írta, hogy az Eximbank után „egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgáljuk meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket”. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak.

„Onnantól már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

A tárca heti értekezletén összegezték a találkozókon hallottakat. Sok értékes javaslat érkezett, és ezek be is épülnek a döntéseikbe – jelezte, és hozzátette, hogy az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az Eximbank után újabb állami cégek kerülnek terítékre

átvilágítás

kapitány istván

gazdasági és energetikai minisztérium

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