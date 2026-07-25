ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 25. szombat Jakab, Kristóf
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Átfuródott a rendőrök elől menekülő sofőr autóján a felüljáró korlátja

Infostart

Egy igazoltatás elől menekülő autós szenvedett súlyos balesetet péntek délután Siófokon. A férfi előbb egy lámpaoszlopnak, majd egy felüljáró korlátjának csapódott, amely átfúródott az autó karosszériáján.

A baleset 16 óra 38 perckor történt – számolt be a Blikknek egy szemtanú. A lap információi szerint az eset egy benzinkútnál kezdődött, ahol a rendőrök igazoltatni akartak egy 30 éves szegedi férfit, ám a sofőr nem állt meg, hanem nagy sebességgel elhajtott a járőrök mellett.

A menekülés a siófoki McDonald's közelében található felüljárón ért véget. Az autó először egy lámpaoszlopnak ütközött, majd a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely a híd korlátjába csapódott.

A korlát átfúródott az utastéren,

a helyszíni fotókon pedig az is látható, ahogy a rendőrök kiszabadítják a férfit a járműből, amelyből az ajtó kinyitása után sűrű füst áramlott ki. A sofőrt végül kiemelték az autóból, majd megbilincselték.

Meg nem erősített információk szerint a férfi a rendkívül súlyosnak tűnő balesetet komolyabb sérülések nélkül megúszta, és más sem sérült meg az esetben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átfuródott a rendőrök elől menekülő sofőr autóján a felüljáró korlátja

rendőrség

közlekedési baleset

siófok

üldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tarthatatlan, ami a Duna-part egyik legforgalmasabb szakaszán történik

Tarthatatlan, ami a Duna-part egyik legforgalmasabb szakaszán történik
Mind a járókelők, mind a kerékpározók számára nehézséget okoz a Bem rakparton a Batthyány tér és a Lánchíd közötti kerékpársávon a közlekedés – hívta föl a figyelmet a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa az InfóRádióban. Kádár Mónika szerint már vannak tervek a probléma megoldására, azonban nem tudni pontosan, mikor lehetne ezeket megvalósítani.
Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

A Fidesz elnöke a Tusványoson ismertette, milyen utat lát pártja előtt ahhoz, hogy ismét sikeres, kormányra jutó erő lehessen.
 

Orbán Viktor a Tusványoson: ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani

Magyar Péter röviden reagált Orbán Viktor tusnádfürdői előadására

Három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről

Vészjósló szavak a Tusványoson: egyre inkább a múlté Erdély sokszínűsége

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító

Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító

Az Iránnal szövetséges húszi lázadók szombaton szaúdi olajlétesítményeket támadtak a Vörös-tenger partján, miközben a Rijád által támogatott erők a húszik állásait bombázták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett

Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen

BBC
Business Sport Travel Science
Spanish PM warns of 'complex hours' ahead as wildfires displace 270,000 in Spain and France

Spanish PM warns of 'complex hours' ahead as wildfires displace 270,000 in Spain and France

Nearly 200,000 people have been evacuated in south-western France, while Spanish officials say a blaze near Madrid is "beyond the capacity" of firefighters.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 16:29
Tarthatatlan, ami a Duna-part egyik legforgalmasabb szakaszán történik
2026. július 25. 16:14
Meglepő helyről kapott gratulációt a Tisza-frakció
×
×