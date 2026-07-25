Átfuródott a rendőrök elől menekülő sofőr autóján a felüljáró korlátja

A baleset 16 óra 38 perckor történt – számolt be a Blikknek egy szemtanú. A lap információi szerint az eset egy benzinkútnál kezdődött, ahol a rendőrök igazoltatni akartak egy 30 éves szegedi férfit, ám a sofőr nem állt meg, hanem nagy sebességgel elhajtott a járőrök mellett.

A menekülés a siófoki McDonald's közelében található felüljárón ért véget. Az autó először egy lámpaoszlopnak ütközött, majd a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely a híd korlátjába csapódott.

A korlát átfúródott az utastéren,

a helyszíni fotókon pedig az is látható, ahogy a rendőrök kiszabadítják a férfit a járműből, amelyből az ajtó kinyitása után sűrű füst áramlott ki. A sofőrt végül kiemelték az autóból, majd megbilincselték.

Meg nem erősített információk szerint a férfi a rendkívül súlyosnak tűnő balesetet komolyabb sérülések nélkül megúszta, és más sem sérült meg az esetben.