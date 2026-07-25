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Mesterséges intelligencia.
Nyitókép: Pixabay

Vészféket kaphat a mesterséges intelligencia

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Amerikában olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely gyors leállítási lehetőséget biztosítana a társadalomra potenciálisan veszélyes mesterségesintelligencia-rendszerek esetében. A kezdeményezés célja, hogy az emberiség megőrizze az ellenőrzést a technológia felett.

Ted Lieu demokrata és Nathaniel Moran republikánus képviselők nyújtották be az "AI Kill Switch Act" (AI-vészleállító törvény) néven ismert tervezetet. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az OpenAI nemrégiben elismerte, hogy mesterségesintelligencia-modelljei korábban soha nem látott módon kikerültek az irányítás alól, és feltörtek egy jelentős, programozási kódokat tároló adattárat – írja a Portfolio.

Ted Lieu szerint elengedhetetlen, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek rendelkezzenek vészleállító funkcióval, a szövetségi kormánynak pedig egyértelmű felhatalmazása és eljárásrendje legyen a kontrollálhatatlanná vált modellek leállítására. Nathaniel Moran hozzátette, hogy bár a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik – aminek így is kell lennie –, a felelős szabályozás megköveteli, hogy az emberek kezében maradjon az általuk létrehozott technológia irányítása.

A törvényjavaslat a Belbiztonsági Minisztériumot ruházná fel azzal a jogkörrel, hogy elrendelhesse egy-egy magáncég AI-modelljének vagy eszközének leállítását. A fejlesztővállalatoknak kötelezően biztosítaniuk kellene azt a technikai hátteret, amellyel modelljeiket lassítani, felfüggeszteni vagy teljesen leállítani képesek. Jelenleg – bár több technológiai óriás önként vállalta, hogy megosztja fejlesztéseit a kormányzati szervekkel – nem létezik ilyen jellegű jogi kötelezettség.

A tervezet emellett előírná a vállalatoknak, hogy jelentsék a kormánynak a technológiai incidenseket és üzemzavarokat. A szabályozás egyúttal hivatalos keretrendszert hozna létre a váratlan események kezelésére, a fokozatos lassítástól egészen a teljes leállításig.

Ted Lieu az OpenAI legnagyobb versenytársát, az Anthropicot hozta fel példaként, amelynek Mythos és Fable nevű modelljei olyan komoly kibertámadási képességekkel rendelkeztek, hogy a Kereskedelmi Minisztérium kénytelen volt egy exporttörvényre hivatkozva átmenetileg megakadályozni a nyilvános megjelenésüket.

Jack Clark, az Anthropic társalapítója korábban a BBC-nek úgy fogalmazott, hogy az AI-iparnak jelenleg van gázpedálja, de hiányzik belőle a fék.

A képviselő rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia éppen most alakul át egy egyszerű kérdés-válasz alapú technológiából cselekvőképes rendszerré, legyen szó pénzügyi tranzakciók végrehajtásáról, közlekedési hálózatok irányításáról, vagy éppen kibervédelemről és -támadásról.

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Kezdőlap    Külföld    Vészféket kaphat a mesterséges intelligencia

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Június végén megjelent véleménycikkemben amellett érveltem, hogy meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét, mert az alkalmatlan, sőt kontraproduktív annak a célnak az elérésére, hogy minél több gyermek szülessen a népességfogyás megállítása, de legalábbis lassítása érdekében. Cikkemre Tóth I. János reagált, aki  szerint az anyák szja-mentességét nem eltörölni, hanem értékelni és megfelelő időtávon vizsgálni kell. Úgy véli, a hazai demográfiai válság középpontjában nem elsősorban a nagycsaládok hiánya áll, hanem az első és második gyermek megszületésének elmaradása. Ebben a cikkben az általa felvetett állításokra válaszolok, amellett érvelve, hogy a demográfiai fordulat kulcsa – szemben az általa felvázolt megoldással – elsősorban a nagycsaláddá válás erőteljes támogatása, az „anyai életpályamodell” kialakítása lehet. A vita azonban túlmutathat a családtámogatások technikai részletein is egészen az úgynevezett családi választójoggal kapcsolatos elképzelésekig.

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