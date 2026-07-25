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Rengeteg műanyag palack és más hulladék összezúzva.
Nyitókép: Pexels

Visszavonták a Mészáros-csoport hulladékfeldolgozójának engedélyét

Infostart / MTI

A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását – közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára.

Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított, fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyezőanyag-tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket.

„A korábban tapasztalt jogszabálysértések, az ismételt benzolszennyezések és a legutóbbi olajkiömlés végleg bebizonyították, hogy ez a működés fenntarthatatlan és veszélyes”

– írta az államtitkár. Közölte: a döntés meghozatalakor figyelembe vették a telephelyen korábban feltárt jogszabálysértéseket, az ismétlődő benzolszennyezéseket, valamint a legutóbbi olajkiömlést is.

Bögi Viktória kiemelte,

  • a határozat azonnal végrehajtható.
  • A vállalkozásnak hatvan napon belül el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot,
  • a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket pedig szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságnak.

Április 29-én a vállalatcsoport kommunikációs igazgatósága azt közölte az MTI-vel, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egy üzemi baleset miatt ideiglenesen megtiltotta egyes technológiák folytatását és a technológiához kapcsolódó hulladékok telephelyre történő beszállítását és átvételét a Mészáros-csoporthoz tartozó Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyére.

Arról is tájékoztatást adott, hogy a cég az oroszlányi telephelyhez kapcsolódó monitoringterületen

talajvíz szennyeződésére utaló jeleket észlelt, amelyről bejelentést tett a hatóságnak.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal ezt követően további tényfeltárást és monitoringot írt elő. A határozatban szereplő népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás szerint az üggyel kapcsolatban közegészségügyi, illetve járványügyi kockázat nem merül fel – írta április 29-én kiadott közleményében a Mészáros-csoport.

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Kezdőlap    Belföld    Visszavonták a Mészáros-csoport hulladékfeldolgozójának engedélyét

oroszlány

hulladékfeldolgozás

élő környezetért felelős miniszter

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