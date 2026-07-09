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Nego Loic, a magyar labdarúgó-válogatott játékosa a csapat edzésén a telki edzõközpontban 2024 november 18-án. A magyar csapat másnap a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában Németország ellen lép pályára.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Új csapatot talált a magyar válogatott védője

Infostart / MTI

Kétéves szerződést kötött Loic Nego a ciprusi labdarúgó-bajnokságban címvédő Omonia Nicosiával.

A francia születésű de 48-szoros magyar válogatott védő az előző három idényben a francia élvonalban szereplő Le Havre játékosa volt, csütörtökön viszont a 22-szeres ciprusi bajnok bejelentette honlapján a 35 éves labdarúgó leigazolását.

A védelem és a középpálya jobb oldalán is bevethető légiós Magyarországon az Újpest, majd 2015-től nyolc éven keresztül a Videoton labdarúgója volt. Mindkét klubbal nyert Magyar Kupát, s utóbbival bajnoki címet is. Az NB I-ben 259 mérkőzésen lépett pályára, és 34 gólt szerzett.

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