Új csapatot talált a magyar válogatott védője

A francia születésű de 48-szoros magyar válogatott védő az előző három idényben a francia élvonalban szereplő Le Havre játékosa volt, csütörtökön viszont a 22-szeres ciprusi bajnok bejelentette honlapján a 35 éves labdarúgó leigazolását.

A védelem és a középpálya jobb oldalán is bevethető légiós Magyarországon az Újpest, majd 2015-től nyolc éven keresztül a Videoton labdarúgója volt. Mindkét klubbal nyert Magyar Kupát, s utóbbival bajnoki címet is. Az NB I-ben 259 mérkőzésen lépett pályára, és 34 gólt szerzett.