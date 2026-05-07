Infostart.hu
2026. május 7. csütörtök Gizella
Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő válogatott csapatvezetője interjút ad az MTI újságírójának a torna szurkolói zónájában Kölnben 2024. január 19-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy László: esett már ki a Veszprém sokkal jobb helyzetből is, büszke vagyok a csapatra

Infostart / InfoRádió

A klub vezetése büszke a játékosokra, akik mindent megtettek a negyeddöntőben a továbbjutásért – hangsúlyozta Nagy László, a Veszprém kézilabdacsapatának sportigazgatója, miután a bakonyi együttes büntetőkkel kiesett a Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágóján a német Füchse Berlin otthonában. Nagy László az InfoRádióban értékelt.

A negyeddöntő jelentette a végállomást a Veszprém férfi kézilabdacsapatának a kézilabda Bajnokok Ligájában.

A klubban most még a csalódottság az úr egy darabig, főként, hogy – mint Nagy László, a Veszprém sportigazgatója az InfoRádióban értékelt – nem ezt érdemelte a csapat. Így is kalapot emel a küzdeni tudásért, amit a legénység a nyolcaddöntőben, majd a negyeddöntőben is mutatott, a végén a szerencse szerinte ellenük fordult.

Ezen a szinten már nincs könnyű ellenfél, de Nagy László szerint talán a Berlin „első sora” volt erősebb a Veszpréménél, ezen a továbbiakban szintén dolgozni kell. A játékra viszont az edző Xavi Pascualhoz hasonlóan büszke, de elismeri, ez a kiesés most nagyon megviselte a játékosokat, akik szakmailag, taktikailag, technikailag fel voltak készítve, a kimaradt helyzetek persze részei a kézilabdának, még ha ezek meg is bosszulták magukat a végjátékban. A Veszprém így nem jutott el nagy céljáig, a Final Fourig.

Pedig korábban még messzebb volt az álom, a csoportkörből ugyanis még az ötödik helyen küzdötte tovább magát a gárda, innen kapaszkodott fel az esélyességig a záró négyes döntőre. Erre reagálva Nagy László azt mondta a szezon végén majd át fogják tekinteni az egész évet, addig a nagy értékelésre várni kell, de a fejlődést ő is látta, a váratlan vereségek ellenére is, amelyek elmaradása esetén talán más párosítás is jöhetett volna a Final Fourért; „úgy is estünk már ki, illetve nem jutottunk be a Final Fourba, hogy első-második helyen voltunk a csoportban, most ez nem sikerült, viszont ismételten közel járunk, úgyhogy az út jó, ezt kell tovább folytatni, ezen kell tovább haladni ”– nyomatékosította.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.

Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Miután a kedd éjszakai lövésváltások miatt már életbelépése előtt összeomlott a Kijev és Moszkva által május 8-9-re, a szovjet győzelem napjára tervezett tűzszünet, a fél világ arra vár, hogy mit fognak lépni a harcoló felek: Kijev bosszút esküdött, Moszkva bármilyen ukrán támadás esetén megtorlással fenyegetőzik. Oroszország az ukrán fővárosban működő külképviseleteknek is erősen ajánlja az evakuációt jelezvén, hogy ha lőnek, akkor mindenre lőni fognak. A hajnali órákban Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ki indította a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vérrákban szenved a volt világbajnok: lesújtó hírt közölt a walesi dartsozó

A volt dartsozóval januárban közölték az orvosok, hogy a vérrák egy ritka fajtáját diagnosztizálták szervezetében, ő maga azonban optimista.

Hantavirus outbreak not the start of a pandemic, WHO says, as five cases confirmed on cruise ship

Investigations into the outbreak are still under way, World Health Organization officials tell a news conference.

