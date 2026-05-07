Nagy László: esett már ki a Veszprém sokkal jobb helyzetből is, büszke vagyok a csapatra

A negyeddöntő jelentette a végállomást a Veszprém férfi kézilabdacsapatának a kézilabda Bajnokok Ligájában.

A klubban most még a csalódottság az úr egy darabig, főként, hogy – mint Nagy László, a Veszprém sportigazgatója az InfoRádióban értékelt – nem ezt érdemelte a csapat. Így is kalapot emel a küzdeni tudásért, amit a legénység a nyolcaddöntőben, majd a negyeddöntőben is mutatott, a végén a szerencse szerinte ellenük fordult.

Ezen a szinten már nincs könnyű ellenfél, de Nagy László szerint talán a Berlin „első sora” volt erősebb a Veszpréménél, ezen a továbbiakban szintén dolgozni kell. A játékra viszont az edző Xavi Pascualhoz hasonlóan büszke, de elismeri, ez a kiesés most nagyon megviselte a játékosokat, akik szakmailag, taktikailag, technikailag fel voltak készítve, a kimaradt helyzetek persze részei a kézilabdának, még ha ezek meg is bosszulták magukat a végjátékban. A Veszprém így nem jutott el nagy céljáig, a Final Fourig.

Pedig korábban még messzebb volt az álom, a csoportkörből ugyanis még az ötödik helyen küzdötte tovább magát a gárda, innen kapaszkodott fel az esélyességig a záró négyes döntőre. Erre reagálva Nagy László azt mondta a szezon végén majd át fogják tekinteni az egész évet, addig a nagy értékelésre várni kell, de a fejlődést ő is látta, a váratlan vereségek ellenére is, amelyek elmaradása esetén talán más párosítás is jöhetett volna a Final Fourért; „úgy is estünk már ki, illetve nem jutottunk be a Final Fourba, hogy első-második helyen voltunk a csoportban, most ez nem sikerült, viszont ismételten közel járunk, úgyhogy az út jó, ezt kell tovább folytatni, ezen kell tovább haladni ”– nyomatékosította.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.