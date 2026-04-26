INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A tálibok és az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcok miatt otthonukból kitelepített afgán nõk várakoznak élelmiszercsomagra egy német segélyszervezet kabuli elosztóhelyén 2021. október 27-én. David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) igazgatója szerint a 39 milliós Afganisztán lakosságának több mint felét, 22,8 millió embert fenyegeti az éhínség.
Nyitókép: MTI/EPA

Titkos ISIS-dokumentumokra bukkantak a németek, rohamléptekben halad a nyomozás

Infostart

Manapság kevesebbet hallat magáról a korábbi hírhedt dzsihadista terrorszervezet, az Iszlám Állam (ISIS), amely évekkel ezelőtt elsősorban Irakban és Szíriában tevékenykedett. Sejtjei ugyanakkor ma is aktívak, számos feltételezett terrorista felkutatását a német bűnügyi rendőrség is feladatának tekinti.

Ezúttal német közszolgálati médiumok, az NDR és a WDR, továbbá a Süddeutsche Zeitung című lap számoltak be arról, hogy a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) rendőrsége a milícián belüli titkosított dokumentumokhoz jutott. Ezek értékelése nyomán őrizetbe vételek várhatók.

A BKA közölte, hogy több eljárás van folyamatban. Legutóbb március közepén Lipcsében vettek őrizetbe egy iraki gyanúsítottat. A férfi állítólag tíz évvel ezelőtt az Iszlám Állam terrorszervezet kötelékében harcolt. A nyomozók szerint tinédzserként csatlakozott a terrorszervezethez, és annak különböző harci egységeiben szolgált. A tudósítások szerint aligha számított arra, hogy múltja jóval később egy német tartományban kísérti majd.

A bűnügyi rendőrség ugyanakkor a lipcsei razziát megelőzően már megelőző nyomozásokat folytatott. Az adatokat a hivatal értékelte, azonosítandó a korábban fel nem fedezett „iszlám harcosokat” az országban. Hozzájutott a bűnügyi rendőrség számos más információhoz is, köztük körülbelül 400 ISIS-tag nevét tartalmazó listákhoz. Emellett egyes gyanúsítotti listák hírszerző ügynökségektől, továbbá az ENSZ-től származtak.

Egy, a német portálok által megszólaltatott iszlám- és bírósági szakértő szerint a dokumentumok kiemelkedő fontosságúak a volt ISIS-tagok büntetőeljárás alá vonása szempontjából. A szakértő kijelentette, hogy semmi kétsége nincs az adatok hitelességét illetően.

A különböző listák alapján számos per fog indulni feltételezett dzsihadista terroristák ellen

– tette hozzá.

Az NDR, a WDR és a Süddeutsche Zeitung kutatásai szerint a bűnügyi rendőrség eddig mintegy 75 olyan iszlamistát azonosított, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az ISIS-hez tartoztak, és Németországban regisztráltak. Várható az is, hogy további feltételezett terroristákat azonosítanak.

A BKA egyik vezetője úgy vélte, hogy a rendelkezésre álló adatok nem csak a Németországban élő korábbi ISIS-tagok azonosítását segítik elő, de hozzájárulnak ahhoz is, hogy megakadályozzák további feltételezett tagok belépését az országba.

Kezdőlap    Külföld    Titkos ISIS-dokumentumokra bukkantak a németek, rohamléptekben halad a nyomozás

rendőrség

németország

iszlám állam

isis

terrorizmus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 26. 13:26
Baljós árnyak a Baltikum felett, Oroszország nagyon készülődik
2026. április 26. 12:55
Elütötték - meghalt a különösen erotikus influenszer
×
×