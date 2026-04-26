Titkos ISIS-dokumentumokra bukkantak a németek, rohamléptekben halad a nyomozás

Ezúttal német közszolgálati médiumok, az NDR és a WDR, továbbá a Süddeutsche Zeitung című lap számoltak be arról, hogy a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) rendőrsége a milícián belüli titkosított dokumentumokhoz jutott. Ezek értékelése nyomán őrizetbe vételek várhatók.

A BKA közölte, hogy több eljárás van folyamatban. Legutóbb március közepén Lipcsében vettek őrizetbe egy iraki gyanúsítottat. A férfi állítólag tíz évvel ezelőtt az Iszlám Állam terrorszervezet kötelékében harcolt. A nyomozók szerint tinédzserként csatlakozott a terrorszervezethez, és annak különböző harci egységeiben szolgált. A tudósítások szerint aligha számított arra, hogy múltja jóval később egy német tartományban kísérti majd.

A bűnügyi rendőrség ugyanakkor a lipcsei razziát megelőzően már megelőző nyomozásokat folytatott. Az adatokat a hivatal értékelte, azonosítandó a korábban fel nem fedezett „iszlám harcosokat” az országban. Hozzájutott a bűnügyi rendőrség számos más információhoz is, köztük körülbelül 400 ISIS-tag nevét tartalmazó listákhoz. Emellett egyes gyanúsítotti listák hírszerző ügynökségektől, továbbá az ENSZ-től származtak.

Egy, a német portálok által megszólaltatott iszlám- és bírósági szakértő szerint a dokumentumok kiemelkedő fontosságúak a volt ISIS-tagok büntetőeljárás alá vonása szempontjából. A szakértő kijelentette, hogy semmi kétsége nincs az adatok hitelességét illetően.

A különböző listák alapján számos per fog indulni feltételezett dzsihadista terroristák ellen

– tette hozzá.

Az NDR, a WDR és a Süddeutsche Zeitung kutatásai szerint a bűnügyi rendőrség eddig mintegy 75 olyan iszlamistát azonosított, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az ISIS-hez tartoztak, és Németországban regisztráltak. Várható az is, hogy további feltételezett terroristákat azonosítanak.

A BKA egyik vezetője úgy vélte, hogy a rendelkezésre álló adatok nem csak a Németországban élő korábbi ISIS-tagok azonosítását segítik elő, de hozzájárulnak ahhoz is, hogy megakadályozzák további feltételezett tagok belépését az országba.