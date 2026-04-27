Csatornaszagú lé folyt a csapból

Megoldódott a hónapokig tartó ivóvízminőségi probléma Kakasdon - írja a teol.hu.

A helybéliek hetekig csatornaszagú, fogyasztásra és tisztálkodásra alkalmatlan vízre panaszkodtak. Az emberek jelentős része kénytelen volt palackozott ásványvízre átállni a főzéshez és az iváshoz is.

Az április 20-i hatósági bejárás során kiderült, hogy a nyersvízben lévő ammónium eltávolításáért felelős törésponti klóradagoló hibásodott meg. A berendezés szakaszos működése miatt a hiba korábban nehezen volt azonosítható, mivel az ellenőrzések idején időnként megfelelően funkcionált.

Schellné Simcsik Orsolya polgármester már a húsvéti időszak előtt felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval. Az önkormányzat folyamatos nyomást gyakorolt a Mezőföldvíz Kft.-re a hiba végleges elhárítása és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a hibás alkatrész javítása megtörtént, így a hálózaton a vízminőség stabilizálódása várható. Az önkormányzat közölte, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet a rendszer zavartalan működése érdekében.