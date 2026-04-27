ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.49
usd:
310.73
bux:
133872.25
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fürdőzők a Balatonban Balatonlellén 2018. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Változások Balatonlellén, az autósok egy ideig bosszankodni fognak

Infostart

Versenyfutás kezdődött az idővel Balatonlellén, ahol a nyári szezon beállta előtt több nagyszabású infrastrukturális beruházást egyszerre indított el az önkormányzat.

Felházi Miklós polgármester tájékoztatása szerint a következő hetekben komoly forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és építési zajra kell készülniük a helybélieknek és az üdülőkörzetbe látogatóknak. A munkálatok célja a város közlekedési hálózatának és szabadidős tereinek megújítása a főszezonra - írja a sonline.hu.

A beruházások egyik legjelentősebb eleme a Vasúti sétány több mint egy kilométeres szakaszának teljes burkolatcseréje, de több környező utca is érintett. A Hársfa utca teljes új aszfaltréteget kap, a Mátyás király utcában a szintkülönbséges aknafedeleket javítják ki, a Vágóhíd utcában pedig megkezdődik az útépítés első szakasza.

A szakemberek a tél folyamán kialakult úthibák kátyúzását is ezekben a hetekben végzik, ami városszerte időszakos sávlezárásokkal jár.

A közlekedési fejlesztések mellett

a szabadstrand területe is változik,

ahol egy új pumpapálya kialakítása kezdődött meg. A sportlétesítmény építése és a szükséges közműbekötések miatt a strand területének egy részét lezárták és építési területté nyilvánították. Emellett a fenntarthatóság jegyében napelemes tetővel ellátott parkolókat építenek az önkormányzat mellett és a vasúttól északra fekvő területeken. Az itt termelt energiát a városi intézmények, köztük a jelenleg szintén felújítás alatt álló óvoda fenntartására fordítják majd.

Az önkormányzat felhívja az emberek figyelmét, hogy a munkálatok intenzitása miatt előfordulhatnak olyan napok, amikor egyes ingatlanok gépjárművel ideiglenesen megközelíthetetlenné válnak.

Kezdőlap    Belföld    Változások Balatonlellén, az autósok egy ideig bosszankodni fognak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 06:25
Csatornaszagú lé folyt a csapból
2026. április 27. 05:33
Mutáns őzet lőttek ki a vadászok, az állatvédők őrjöngenek
×
×