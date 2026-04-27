Változások Balatonlellén, az autósok egy ideig bosszankodni fognak

Felházi Miklós polgármester tájékoztatása szerint a következő hetekben komoly forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és építési zajra kell készülniük a helybélieknek és az üdülőkörzetbe látogatóknak. A munkálatok célja a város közlekedési hálózatának és szabadidős tereinek megújítása a főszezonra - írja a sonline.hu.

A beruházások egyik legjelentősebb eleme a Vasúti sétány több mint egy kilométeres szakaszának teljes burkolatcseréje, de több környező utca is érintett. A Hársfa utca teljes új aszfaltréteget kap, a Mátyás király utcában a szintkülönbséges aknafedeleket javítják ki, a Vágóhíd utcában pedig megkezdődik az útépítés első szakasza.

A szakemberek a tél folyamán kialakult úthibák kátyúzását is ezekben a hetekben végzik, ami városszerte időszakos sávlezárásokkal jár.

A közlekedési fejlesztések mellett

a szabadstrand területe is változik,

ahol egy új pumpapálya kialakítása kezdődött meg. A sportlétesítmény építése és a szükséges közműbekötések miatt a strand területének egy részét lezárták és építési területté nyilvánították. Emellett a fenntarthatóság jegyében napelemes tetővel ellátott parkolókat építenek az önkormányzat mellett és a vasúttól északra fekvő területeken. Az itt termelt energiát a városi intézmények, köztük a jelenleg szintén felújítás alatt álló óvoda fenntartására fordítják majd.

Az önkormányzat felhívja az emberek figyelmét, hogy a munkálatok intenzitása miatt előfordulhatnak olyan napok, amikor egyes ingatlanok gépjárművel ideiglenesen megközelíthetetlenné válnak.